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Uluslararası Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası rekorlarla sona erdi - Son Dakika

Uluslararası Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası rekorlarla sona erdi

13.06.2021 17:38

- Uluslararası Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası rekorlarla sona erdi Ramil Guliyev Erzurum Cup rekorunu kırdı Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Uluslararası Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası yarışları sona erdi.

- Uluslararası Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası rekorlarla sona erdi

Ramil Guliyev Erzurum Cup rekorunu kırdı

ERZURUM - Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Uluslararası Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası yarışları sona erdi. Milli atlet Ramil Guliyev Erkekler 200 metrede elde ettiği 20.44'lük dereceyle Erzurum Cup rekorunu kırdı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Atletizm Pisti'nde dün başlayan Uluslararası Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası ikinci gün yarışlarında sporcular derece elde etmek için mücadele etti. Milli Takım'ın büyük başarı elde ettiği yarışlar adeta nefes kesti.

Milli Takımlar, Tokyo'da yarışmak için şansının devam ettiği 4x100 ve 4x400 metre erkeklerde Olimpiyat kotasını Erzurum'da netleştirmek için sahne aldı. Yarışlarda milli atletler erkekler ve kadınlarda toplam 10 kişilik kota elde etti.

Dünya Şampiyonu Ramil Guliyev ise 200 metre erkeklerde elde ettiği 20.44'lük derecesiyle Erzurum Cup'ta tüm zamanların rekorunu kırarak altın madalya elde etti.

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Guliyev, Olimpiyatlarda altın madalya almak istediğini ifade ederek, "Bugün hava rüzgarlıydı. 20.44 ile bitirdik. Bu yarış Olimpiyatlar için biraz hazırlık oldu. Her şey yolunda gidiyor. Olimpiyatlarda iyi bir derece almaya çalışacağız. Altın madalya için çalışacağız. Bugün Avrupa Rekoru istiyordum ama şartlar uygun değildi. Rüzgar çok fazla vardı. Şimdi bu derece iyi ama başka zaman deneyeceğim" dedi.

Turnuvanın tamamlanmasının ardından Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar yaptığı açıklamada, "Çok zevkli yarışmalar oldu. Burada Dünya çapında dereceler alındı. Olimpiyatlar için milli takım olarak 10 kota biz aldık. 20 kota Belarus ve Ukraynalı atletler aldı. Toplamda buradan 40 kota verildi. Ayrıca Lübnan'da 1 kota elde etti. İnanılmaz yarışlar oldu. Son yıllarda ki en sert ve güzel yarışmalar oldu. Bayrak yarışlarında saniyelerle kotayı kaçırdık. Romanya ve Sırbistan'da yarışmalarda kotaları tamamlamak istiyoruz. Ramil'de bugün Avrupa Rekorunu deneyecekti. Ama rüzgar buna izin vermedi" şeklinde konuştu.

İki gün boyunca devam eden turnuva yapılan ödül töreniyle sonlandırıldı.

Uluslararası Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası rekorlarla sona erdi
Uluslararası Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası rekorlarla sona erdi
Uluslararası Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası rekorlarla sona erdi
Uluslararası Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası rekorlarla sona erdi

Türkiye Atletizm Federasyonu, Ramil Guliyev, Erzurum, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uluslararası Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası rekorlarla sona erdi - Son Dakika Spor


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