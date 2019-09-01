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Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu başlıyor

2 saat önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, etkinlikler ile başlayacak.

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu başlıyor, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, etkinlikler ile başlayacak.


Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 2 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Sempozyum bu yıl Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı dolayısıyla Askeri Merasim Bando Takımı eşliğinde gerçekleştirilecek kortej yürüyüşü ile başlayacak. Saat 19.00'da İsmet İnönü 1 Caddesi Kılıçoğlu Plaza önünden başlayacak olan kortej yürüyüşünün ardından saat 20.30'da müzik grubu Manga, Eskişehirliler ile Eti eski fabrika alanında buluşacak. Sempozyum süresince düzenlenecek konserler ücretsiz olarak izlenebilecek. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:11 Kaynak: İHA
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