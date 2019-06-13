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Uluslararası ESOK Rallisi

2 saat önce

- Başlangıç seremonisinden detaylar Avrupa Ralli Kupası'na dahil olan Uluslararası Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) Rallisi için başlangıç seremonisi gerçekleştirildi.

- Başlangıç seremonisinden detaylar Avrupa Ralli Kupası'na dahil olan Uluslararası Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) Rallisi için başlangıç seremonisi gerçekleştirildi. Vatandaşlar, başlangıç öncesinde araçlara ilgi gösterdi.
Uluslararası ESOK Rallisi
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:07 Kaynak: AA
Eskişehir, Avrupa, Güncel
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