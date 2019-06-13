Uluslararası ESOK Rallisi
2 saat önce
- Başlangıç seremonisinden detaylar Avrupa Ralli Kupası'na dahil olan Uluslararası Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) Rallisi için başlangıç seremonisi gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:07 Kaynak: AA
- Başlangıç seremonisinden detaylar Avrupa
Ralli Kupası'na dahil olan Uluslararası Eskişehir
Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) Rallisi için başlangıç seremonisi gerçekleştirildi. Vatandaşlar, başlangıç öncesinde araçlara ilgi gösterdi.
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