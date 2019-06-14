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Uluslararası ESOK Rallisi

3 saat önce

Avrupa Ralli Kupası'na dahil olan ve Uluslararası Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) Rallisi'nin genel klasmanında ilk gününün liderliğini Castrol Team Türkiye adına yarışan Murat Bostancı-Onur Vatansever ekibi elde etti.

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Avrupa Ralli Kupası'na dahil olan ve Uluslararası Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) Rallisi'nin genel klasmanında ilk gününün liderliğini Castrol Team Türkiye adına yarışan Murat Bostancı- Onur Vatansever ekibi elde etti.
ESOK tarafından 59 araç ve 118 sporcunun katılımıyla düzenlenen ve Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü yarışı da olan etkinlikte ilk gün tamamlandı.
Ford Fiesta R5 ile yarışan Bostancı ve Vatansever'in lider bitirdiği yarışta ikinci sırada BC Vision Motorsport takımından son iki yılın Türkiye ralli şampiyonu Burak Çukurova-Vedat Bostancı, üçüncü sırada yine aynı takımdan Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ekibi yer aldı.
ERT2 klasmanında Bulgaristan'dan Yordan Atasanov-Yanaki Yanakiev ikilisi Mitsubishi Lancer EVO IX ile birinci geldi. Castrol Team Türkiye'den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı da Ford Fiesta R2T ile ERT3 klasmanının birincisi oldu.
Organizasyonun son gününde ekipler yarın, Kozkayı mevkisindeki Nejat Banaz ve Sakarılıca'daki Zafer Vatansever etaplarını ikişer kez geçtikten sonra kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin önündeki bitiş çizgisine ulaşma mücadelesi verecek.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:44 Kaynak: AA
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