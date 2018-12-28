Uluslararası Farkındalık Festivali

İzmit Körfezi'nin eşsiz manzarasında, kimi zaman deniz kokusunu içinize çekerken, kimi zaman da size yenilenme gücünü verecek enerjiyle dolacaksınız. Değişimin aslında yanıbaşınızda olduğunun farkına varacaksınız.

Dünyanın en güçlü değişim tekniklerinin uygulanacağı programda pratik çalışmalar, doğru nefes teknikleri, fiziksel egzersizler, kişisel gelişim kitapları, dans gösterileri ve unutulmayacak bir interaktif söyleşi var. İş arkadaşlarınız, aileniz, dostlarınız, sevdiklerinizle ya da tek başınıza rahatlıkla katılabilir; değişmek ve yenilenmek için gerekli özgüveni, isteği, kararlılığı ve içtenliği kazanabilirsiniz.

Etkinliğin düzenleneceği İzmit Körfezi kıyısındaki konforlu, beş yıldızlı otelin SPA, hamam ve havuz imkanlarından da ücretsiz yararlanmak mümkün. Yaşamınızı yenilemek, sevdiklerinizle birlikte mutlu bir yeni yıl geçirmek için bu enerji, farkındalık, değişim dolu etkinliği kaçırmayın!

Festivalde Yeralan Farkındalık Çalışmaları;

Sağlıklı Yaşama, Bütünsel Hayata, Evrenselliğe Ulaşmanız İçin!!!

Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin güçlendirilmesine yönelik 4 özel çalışma!

İnteraktif Söyleşi - Tüm Sorulara Cevaplar!

Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğedönüştürme!

Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunun aşılması ve yaşamı doyasıyayaşama sevinci!

Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi!

Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığagömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!

Uluslararası Farkındalık Festivalleri, Dünya Değişim Akademisi'nin 55 yıllık bilgi ve deneyim birikimi ile dünyada bir ilk olarak, 15 yıldır kesintisiz her ay düzenleniyor. Katılımcılardan gelen taleplerle doğaya taşınan etkinlik, bugüne kadar binlerce katılımcının buluşma noktası olarak uluslararası bir organizasyon haline gelmiş.