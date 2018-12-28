Son Dakika Haberleri: Uluslararası Farkındalık Festivali

Uluslararası Farkındalık Festivali

16 dakika önce

Dünya Değişim Akademisi, ocak ayı için hazırladığı Farkındalık Festivali'nde "Değişim İle Yenilen" konseptine dikkat çekiyor ve değişim cesaretini, yolunu, tekniklerini veren kaçırılmayacak bir haftasonu organizasyonu hazırlıyor!

Uluslararası Farkındalık Festivali, System.String[]

İzmit Körfezi'nin eşsiz manzarasında, kimi zaman deniz kokusunu içinize çekerken, kimi zaman da size yenilenme gücünü verecek enerjiyle dolacaksınız. Değişimin aslında yanıbaşınızda olduğunun farkına varacaksınız.

Dünyanın en güçlü değişim tekniklerinin uygulanacağı programda pratik çalışmalar, doğru nefes teknikleri, fiziksel egzersizler, kişisel gelişim kitapları, dans gösterileri ve unutulmayacak bir interaktif söyleşi var. İş arkadaşlarınız, aileniz, dostlarınız, sevdiklerinizle ya da tek başınıza rahatlıkla katılabilir; değişmek ve yenilenmek için gerekli özgüveni, isteği, kararlılığı ve içtenliği kazanabilirsiniz.

Etkinliğin düzenleneceği İzmit Körfezi kıyısındaki konforlu, beş yıldızlı otelin SPA, hamam ve havuz imkanlarından da ücretsiz yararlanmak mümkün. Yaşamınızı yenilemek, sevdiklerinizle birlikte mutlu bir yeni yıl geçirmek için bu enerji, farkındalık, değişim dolu etkinliği kaçırmayın!

Festivalde Yeralan Farkındalık Çalışmaları;

Sağlıklı Yaşama, Bütünsel Hayata, Evrenselliğe Ulaşmanız İçin!!!

Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin güçlendirilmesine yönelik 4 özel çalışma!

İnteraktif Söyleşi - Tüm Sorulara Cevaplar!

Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğedönüştürme!

Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunun aşılması ve yaşamı doyasıyayaşama sevinci!

Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi!

Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığagömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!

Uluslararası Farkındalık Festivalleri, Dünya Değişim Akademisi'nin 55 yıllık bilgi ve deneyim birikimi ile dünyada bir ilk olarak, 15 yıldır kesintisiz her ay düzenleniyor. Katılımcılardan gelen taleplerle doğaya taşınan etkinlik, bugüne kadar binlerce katılımcının buluşma noktası olarak uluslararası bir organizasyon haline gelmiş.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:57 Kaynak: Bültenler

İzmit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Patronuna Uykuda Yakalanan İşçinin İşe İade Talebi Reddedildi Ekrem İmamoğlu, Metrobüs Yolcusunun Hayaline Tepkisiz Kalmadı: 93 Gün Kaldı

Son Dakika! Türkiye Tarihinde Bir İlk! Gümrükte Rekor Miktarda Uyuşturucu Yakalandı Fatih Portakal, "Ceza Verdikçe İzlenirliğim Artıyor" Diyerek Meydan Okumuştu, Reyting Sonuçları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 11:13:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Farkındalık Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]