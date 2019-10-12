Uluslararası fatih sultan mehmet bisiklet turu başladı

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu'na, 68 sporcunun katılımıyla Edirne'de start verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu, Edirne'de tarihi Selimiye Camii yanından start verilmesiyle başladı. Türkiye Bisiklet Milli Takımı ile Fas, Azerbaycan, Kazakistan ve Sırbistan'dan toplam 68 sporcunun katıldığı turnuvada, yarışmacılar ilk gün 124, ikinci gün ise 130 kilometre pedal çevirecek.

'HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARA SPORCU GÖTÜRMEK'