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Uluslararası fatih sultan mehmet bisiklet turu başladı

24 dakika önce

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu'na, 68 sporcunun katılımıyla Edirne'de start verildi.

Uluslararası fatih sultan mehmet bisiklet turu başladı, System.String[]

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu'na, 68 sporcunun katılımıyla Edirne'de start verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu, Edirne'de tarihi Selimiye Camii yanından start verilmesiyle başladı. Türkiye Bisiklet Milli Takımı ile Fas, Azerbaycan, Kazakistan ve Sırbistan'dan toplam 68 sporcunun katıldığı turnuvada, yarışmacılar ilk gün 124, ikinci gün ise 130 kilometre pedal çevirecek.

'HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARA SPORCU GÖTÜRMEK'

Bisiklet Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Utku Zorlutuna, amaçlarının, milli takım sporcularının derece yapıp Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılması olduğunu belirterek, "Bu yıl 2'ncisini düzenlediğimiz turnuvaya farklı ülkelerden 68 sporcu katıldı. Mili takım sporcularımız da burada. 2 günlük bir yarışımız var. Turnuva 2 etaptan oluşuyor. Edirne- Uzunköprü, Kırklareli- Lüleburgaz etaplarımız var. İlk gün 124 kilometre, 2'nci gün 130 kilometre etabımız var. Hedefimiz milli takım  sporcularını olimpiyatlara götürmek. Burada yapacağımız derece çok önemli" dedi.


Fatih Sultan Mehmet, Türkiye, Edirne, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:43 Kaynak: DHA
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