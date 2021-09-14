Üye Girişi
Uluslararası festivalde şölen devam ediyor - Son Dakika

Uluslararası festivalde şölen devam ediyor

14.09.2021 10:51

- Uluslararası festivalde şölen devam ediyor El sanatları ustalarının birbirinden özel performanslarını sergilediği Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festivali'nin akşam programında müzik şöleni yaşandı.

- Uluslararası festivalde şölen devam ediyor

DENİZLİ - El sanatları ustalarının birbirinden özel performanslarını sergilediği Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festivali'nin akşam programında müzik şöleni yaşandı. Her akşam farklı sanatçıların sahne alacağı festival programı 19 Eylül'e kadar sürecek.

Ahi Evran-ı Veli Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festivali Kayalık Caddesi'nde bulunan Ulu Cami yanındaki alanda yoğun bir katılımla açıldı. Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde düzenlenen festivalde 27'si Türkiye'nin çeşitli kentlerinden, 13'ü ise Türk dünyası ülkelerinden olmak üzere toplam 40 el sanatları ustası birbirinden özel performanslarını Denizlililer için sergilemeye başladı. Alışverişin de yapıldığı, farklı şehir ve Türk dünyasından ülkelerin kültür hazinelerinin incelendiği festival sabah saat 10.00 ila akşam 22.00 saatleri arasında Denizlileri bekliyor. 19 Eylül'e kadar açık kalacağı belirtilen festival programında her gün saat 21.00'de ise konser düzenleniyor.

Geceye renk kattı

Festivalin ilk günkü konser programında TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Eliz Avaroğlu sahne aldı. Türk Sanat Müziği konserinde birbirinden güzel eserleri seslenen Avaroğlu geceye renk kattı. Festival programının ikinci gününde ise yine saat 21.00'de TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Meliha Handan Yazıcı sahne alacak. Tüm Denizlililerin davetli olduğu Kayalık Caddesi'ndeki Ulu Cami yanında bulunan festival şöleni 19 Eylül 2021'e kadar açık kalacak.

Uluslararası festivalde şölen devam ediyor
Uluslararası festivalde şölen devam ediyor
Uluslararası festivalde şölen devam ediyor
Uluslararası festivalde şölen devam ediyor

Festival, Denizli, Ahilik, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uluslararası festivalde şölen devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda 11:22 Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı 11:17 Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı Metrobüs durağında 11:10 Metrobüs durağında "Beni ittin" tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü
Balkondaki intihar girişimi görenlere malzeme oldu! Film gibi izleyip video çektiler 11:06 Balkondaki intihar girişimi görenlere malzeme oldu! Film gibi izleyip video çektiler Litecoin'in ABD perakende devi Walmart ile ortaklık iddiası para piyasalarını altüst etti 11:00 Litecoin'in ABD perakende devi Walmart ile ortaklık iddiası para piyasalarını altüst etti Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi 10:38 Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi
Altın fiyatlarında önemli gün! Yatırımcılar, ABD'nin bugün açıklayacağı tüketici enflasyon verilerine odaklanmış durumda 10:27 Altın fiyatlarında önemli gün! Yatırımcılar, ABD'nin bugün açıklayacağı tüketici enflasyon verilerine odaklanmış durumda Son Dakika! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist öldürüldü 09:51 Son Dakika! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist öldürüldü

Son Dakika Haberleri
11:22 Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak
11:22 Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda
11:10 Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti
11:05 6 yıldır Fenerbahçe Beko'da forma giyen Bobby Dixon (Ali Muhammed) ile yollar resmen ayrıldı
11:00 Litecoin'in ABD perakende devi Walmart ile ortaklık iddiası para piyasalarını altüst etti
10:56 Sebastian Kehl, temsilcimiz Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar
10:53 Son dakika: Dolar yeni güne yatay seyirle başladı, 8,43 seviyesinden işlem görüyor
10:41 Emre Kılınç'ın gol sevincinde dikkat çeken ayrıntı! Necati Ateş, Terim'e ne söyledi?
10:38 Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi
10:31 Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak         
11:23
5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi 5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi         
11:18
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
6 yıldır Fenerbahçe Beko'da forma giyen Bobby Dixon (Ali Muhammed) ile yollar resmen ayrıldı 6 yıldır Fenerbahçe Beko'da forma giyen Bobby Dixon (Ali Muhammed) ile yollar resmen ayrıldı         
11:06
Güne düşüşle başlayan gram altın, 486 lira seviyesinden işlem görüyor Güne düşüşle başlayan gram altın, 486 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:02
Bilim Kurulu Üyesi Dr. Yavuz'dan, çocuklar arasında sıklıkla görülen Norovirüs hakkında uyarı: Salgına neden olabilir Bilim Kurulu Üyesi Dr. Yavuz'dan, çocuklar arasında sıklıkla görülen Norovirüs hakkında uyarı: Salgına neden olabilir         
10:47
Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı         
10:32
Tarım Bakanlığı ve DSİ, Tarım Bakanlığı ve DSİ, "yüzer güneş panelleri" projesini gündeme aldı! Yüzde 54 başarı sağlandı         
10:26
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı         
09:31
Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada         
08:57
Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu         
07:36
Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı         
00:43
Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu         
22:21
Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer         
21:04
Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz         
19:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 11:32:02. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası festivalde şölen devam ediyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement