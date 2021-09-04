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Uluslararası festivalle Doğu Akdeniz'de müzik rüzgarı esecek - Son Dakika

Uluslararası festivalle Doğu Akdeniz'de müzik rüzgarı esecek

04.09.2021 11:26

Mersin'de bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Uluslararası Müzik Festivali 5 ülkeden ağırlayacağı sanatçılarla sanatseverleri çeşitli ülke ve kültürlerden farklı müzik türleriyle buluşturacak.

Mersin'de bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Uluslararası Müzik Festivali 5 ülkeden ağırlayacağı sanatçılarla sanatseverleri çeşitli ülke ve kültürlerden farklı müzik türleriyle buluşturacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen festival, bu yıl 11 Eylül-2 Ekim'de alınacak Kovid-19 tedbirleriyle icra edilecek.

Doğu Akdeniz'in en önemli kültür sanat etkinlikleri arasında gösterilen festivale bu yıl Türkiye, Azerbaycan, Hollanda, Sırbistan ve Bulgaristan'dan sanatçı ve müzik grupları katılacak. Festivalde dünyaca ünlü Balkan müziğinin usta ismi Goran Bregoviç de sahne alacak.

Sanatseverlerin klasik, caz ve popüler müzik konserlerini izleme şansı bulacağı festivalde 8 konser verilecek.

Astor Piazzolla'nın 100. doğum yılı anısına konser düzenlenecek festivalin açılışını Özbek Şef Rustam Rahmedov yönetiminde Ceyla Ganiyeva ve Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası yapacak.

Festivalin kapanışında ise besteleri ve "Çingeneler Zamanı" gibi ünlü film müzikleriyle bilinen Balkan müziğinin dünyaca tanınan ismi Goran Bregoviç sahnede olacak.

Etkinlikler kapsamında Hüsnü Şenlendirici, Barbaros, Ezginin Günlüğü, Damask Vocal Quartet, Bezdüzler ve Vendramin, Ludmil Angelov konser verecek.

Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, AA muhabirine, dünyanın birçok yerinden saygın müzik toplulukları ve sanatçıları müzikseverlerle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Kovid-19 tedbirlerinin her konserde alınacağını dile getiren Yağcı, festivalin daha geniş kesime ulaşması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

"Festival Mersin ve Türkiye için çok önemli"

Festivali 19'uncu kez yapmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Yağcı şöyle devam etti:

"Salgın nedeniyle geçen yıl ara vermiştik. Bu festival Mersin ve Türkiye için çok önemli. Çünkü 2007'de Avrupa Festivaller Birliğine kabul edildi. Bunlar güzel şeyler. Ülkemiz bunu fazlasıyla hak ediyor. Asıl amacımız farklı kesimlerde oturanları buluşturmaktır. Müziğin en iyisiyle, en üst seviyesiyle vatandaşları buluşturmayı amaçlıyoruz. Müzik hayattır, yaşama katkıdır. Bu festivali keyifle yapıyoruz. Salgında müziğin eksikliğini hissettik. İnsanlara virüs bulaşmasın diye konserlerimizi açık havada yapıyoruz. Uzun bir aradan sonra güzel bir açılış olacak."

Yağcı, başarılı sanatçı Bregoviç'in de festivalde sahneye çıkacağını anımsatarak müzikseverlerin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini dile getirdi.

Festivalin keyifli geçeceğini belirten Yağcı, "Halkımızı mutlu edeceğiz. Zaman geçtikçe her festivalde bir şey öğreniyoruz. Festivali bu kent, Türkiye ve dünya için yapıyoruz. Uğraşa uğraşa bugünlere geldik. Bugün hem Türkiye'de hem de yurt dışında tanınan festivaliz. Festivalimiz halkı müzikle buluşturan bir festival." diye konuştu.

Yağcı, festivale destek olan kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.

Uluslararası festivalle Doğu Akdeniz'de müzik rüzgarı esecek
Uluslararası festivalle Doğu Akdeniz'de müzik rüzgarı esecek
Uluslararası festivalle Doğu Akdeniz'de müzik rüzgarı esecek
Uluslararası festivalle Doğu Akdeniz'de müzik rüzgarı esecek

Doğu Akdeniz, Türkiye, Mersin, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası festivalle Doğu Akdeniz'de müzik rüzgarı esecek - Son Dakika


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