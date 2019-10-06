Uluslararası Fethiye Spor Festivali

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilki düzenlenen "Uluslararası Fethiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Festivali" kapsamında uzun ve kısa parkurda bisiklet yarışı yapıldı.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci gününde gerçekleştirilen Likya Granfondo Bisiklet Yarışı'na farklı yaş kategorilerinde 3 ülkeden 163 sporcu katıldı. Yarış, Fethiye ilçesi ile Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu güzergahta yapıldı.

Uzun parkur kategorisi genel klasman erkeklerde Muhammed Tayyip Yıldırım, kadınlarda ise Arzu Sağnak birinciliği elde etti.

Kısa parkur kategorisi genel klasman erkeklerde Süleyman Çelikkaya, kadınlarda ise Semra Yetiş birinci oldu.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı'nda dün başlayan ve İran'dan bir Türkiye'den 10 takımın katıldığı bedensel engelliler plaj voleybolu müsabakaları da sona erdi. Karaman İl Özel İdare Spor Kulübü'nü yenen Alaplı Anadolu Gençlik ve Spor Kulübü (ALGES) ilk sırada yer aldı.

Beşkaza Meydanında düzenlenen ödül töreninde konuşan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, festivalin ilçede ilk kez düzenlenmesi nedeniyle oluşan hatalardan ders çıkarılacağını ve gelecek yıllarda daha güzelinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Şahiner, kentlerde yapılan spor festivali gibi etkinliklerin bölgenin tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise Muğla'nın coğrafyasıyla her ilçesinde önemli etkinlikler yapıldığını dile getirdi.

Hedeflerinin turizmde marka olan Muğla'yı sporda da marka kent yapmak olduğunu belirten İlman, "İlimizde turizm ve sporun 12 aya yayılması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl ilki düzenlenen festivalin gelecek yıllarda da branş sayısını artırmak istiyoruz." dedi.

Etkinlikte dereceye giren sporculara ödülleri verildi.