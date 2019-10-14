Son Dakika Haberleri: Uluslararası Fethiye Spor Festivali
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Uluslararası Fethiye Spor Festivali

35 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilki düzenlenen "Uluslararası Fethiye Spor Festivali" sona erdi.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilki düzenlenen "Uluslararası Fethiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Festivali" sona erdi.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin son gününde satranç ve yarı maraton mücadeleleri yapıldı.

Yarı maratonda genel klasman 21K kategorisinde Etiyopya'dan Fetene Alemu Regasa, 5K kategorisinde Zekiye Gül Meteriz, 2K kategorisinde ise Tutku Erdoğan birinci oldu.

Satrançta A kategorisinde Emre Kırılmaz, B kategorisinde Muhammet Emre Ekiz, 12 yaş altı kategorisi Bilal Efe Oymak, 10 yaş altı kategorisi Kağan Torun ve 8 yaş altı kategorisi Mustafa Sezgin birinciliği elde etti.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilki düzenlenen etkinliğin sorunsuz olarak tamamlandığını söyledi.

Yüzme, bedensel engelliler plaj voleybolu ve bisiklet branşlarındaki yarışların geçen hafta tamamlandığını belirten Yiğit, "Bu hafta da yarı maraton, satranç ve karate branşlarında müsabakalar yapıldı. Festivalde 7 ülkeden bin 200 sporcuyu ağırladık. Katılımdan memnun olduk. Önümüzdeki yıllarda beklentimiz bunun çok üzerinde." dedi.

Yiğit, ilerleyen yıllarda katılımcı sayısını ve festivalin Fethiye'ye olan turistik katkısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:57 Kaynak: AA
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