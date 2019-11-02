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Uluslararası Filistin Açık Tekvando Turnuvası

6 saat önce

Türkiye, Uluslararası Filistin Açık Tekvando Turnuvası'nı toplamda 8 madalyayla tamamlayarak, genel sıralamada erkeklerde birinci, kadınlarda ise ikinci sırada yer aldı.

Uluslararası Filistin Açık Tekvando Turnuvası, System.String[]

Türkiye, Uluslararası Filistin Açık Tekvando Turnuvası'nı toplamda 8 madalyayla tamamlayarak, genel sıralamada erkeklerde birinci, kadınlarda ise ikinci sırada yer aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Ramallah kentindeki turnuvaya 7 erkek ve 2 kadın sporcuyla katıldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na da puan veren turnuvada Türk sporcular 5 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.

Turnuvada, erkekler 54 kiloda Görkem Polat, 63 kiloda Arslan Demir, 80 kiloda Muhammet Emin Yıldız ve 87 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu ile kadınlar 73 kiloda Ayşe Asma altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 68 kiloda Kutay Çekem ve +87 kiloda Muhammed Emin Açıkgöz ile kadınlar 57 kiloda Gülse Polat ise gümüş madalyayla turnuvayı tamamladı.

Türkiye bu sonuçlarla erkeklerde genel sıralamada ilk sırayı alırken, kadınlarda da takım halinde ikinciliği elde etti.

Bu arada, milli takım kafilesi asker selamı vererek Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:48 Kaynak: AA
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