Uluslararası Finans Enstitüsü küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Uluslararası Finans Enstitüsü küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti - Son Dakika Ekonomi

Uluslararası Finans Enstitüsü küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti

6 saat önce

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde eksi (-) 1,5'e çekti.

Uluslararası Finans Enstitüsü küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti, System.String[]

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde eksi (-) 1,5'e çekti.

IIF'den yapılan açıklamada, küresel ekonomik görünümün hızla değiştiği vurgulandı. Enstitü olarak küresel ekonomik büyümenin geçen ekim ayında yapılan tahmine göre yüzde 2,6 seviyesinde olacağının öngörüldüğü hatırlatılan açıklamada, bu tahmininin ilk olarak mart başında yüzde 1,6'ya, ardından da geçtiğimiz hafta yüzde 0,4'e düşürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgının ekonomik etkilerinin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliğinin çökmesiyle düşen petrol fiyatları ve kredi baskısıyla yoğunlaştığı belirtilerek, aşağı yönlü risklerle küresel ekonominin bu yıl geçen yıla göre yüzde 1,5 küçülmesinin beklendiği kaydedildi.

Avro Bölgesi ve ABD ekonomisinde daralma beklentisi

Küresel ekonomide büyük bir belirsizlik ve kırılganlık olduğu belirtilen açıklamada, salgını kontrol altına almaya yönelik birçok ülkede işletmelerin kapanmasının ne kadar süreceği ve karantina önlemlerinin kaldırılmasının ardından tüketici ile yatırımcı faaliyetlerinin hızlı bir şekilde toparlanıp toparlanamayacağının belirsiz olduğu aktarıldı.

Açıklamada, kırılganlıkların 2009'da olduğu gibi derin bir resesyonun beklendiği Avro Bölgesi ile gelişmekte olan ekonomilerde yoğunlaştığı ve tüm bunların küresel ekonomi için aşağı yönlü riskler oluşturduğu ifade edildi.

Ekim 2019'daki araştırmada, bu yıl yüzde 1,2 büyümesi öngörülen Avro Bölgesi ekonomisinin yüzde 4,7 küçülmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, ABD ekonomisinin de bu yıl yüzde 2,8 daralacağı tahmin edildi. ABD ekonomisine ilişkin önceki öngörü bu yıl yüzde 2 büyümesi yönündeydi.

Türkiye'nin bu yıl yüzde 0,6 büyümesi bekleniyor

Asya Pasifik ülkeleriyle gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamaya göre, Çin ekonomisinin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini Ekim 2019'daki yüzde 5,8 öngörüsünden yüzde 2,8'e revize edildi.

Ekim 2019'daki araştırmada, bu yıl yüzde 6,7 büyüme öngörülen Hindistan ekonomisi için söz konusu rakam yüzde 2,9'a çekildi.

Gelişmekte olan ülkelerden Arjantin ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1, Brezilya'nın yüzde 1,8 ve Meksika'nın yüzde 2,8 daralacağı tahmin edildi. Bu ülkelere ilişkin büyüme tahminleri daha önce Arjantin için yüzde eksi 1,6, Brezilya için yüzde 2 ve Meksika için yüzde 1,2 olarak belirlenmişti.

Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 2,2'den yüzde 0,6'ya revize edildi.

Daha önce, bu yıl yüzde 1,8 büyümesi beklenen Rusya ekonomisinin ise yüzde 1,3 daralacağı tahmin edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:36 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TİGAD İnternet Gazeteciliği Derneği, basın emekçileri adına bir alkış ile destek ol kampanyası başlattı
Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi         
23:12
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu         
16:55
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı         
15:46
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin         
14:44
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı         
14:13
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum         
11:20
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum         
10:07
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor         
09:07
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi         
08:10
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı         
19:58
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 03:35:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Finans Enstitüsü küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]