Uluslararası Folklor Festivalleri Derneği, Ereğli'de toplanacak - Son Dakika
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Uluslararası Folklor Festivalleri Derneği, Ereğli'de toplanacak

12.04.2022 15:09
Uluslararası Folklor Festivalleri Derneği, Ereğli'de toplanacak

Uluslararası Folklor Festivalleri Derneği ilkbahar çalışma toplantısını Ereğli'de gerçekleştirecek.

Uluslararası Folklor Festivalleri Derneği ilkbahar çalışma toplantısını Ereğli'de gerçekleştirecek.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, 22-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 22. Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali öncesi ilçede önemli bir organizasyona ev sahipliği yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, 13-15 Mayıs tarihlerinde farklı şehirlerden 60 temsilcinin katılacağı ilkbahar çalışma toplantısında ilçenin kültürel, tarihi ve arkeolojik zenginliklerinin tanıtılacağı kaydedildi.

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İlkbahar, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Folklor Festivalleri Derneği, Ereğli'de toplanacak - Son Dakika


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