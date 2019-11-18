"Uluslararası Foto-Film Festivali" sona erdi

Karabük Valiliği ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 14-17 Kasım'da düzenlenen "Uluslararası Foto-Film Festivali" ödül töreniyle sona erdi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfınca (WWF) "Acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri" ilan edilen ve Türkiye'nin en büyük orman örtüsüne sahip ilçelerinden Yenice'de, Kaymakamlığın ev sahipliğinde 14-17 Kasım'da gerçekleştirilen festival kapsamında, "Fotoğraf Maratonu" ve "Kısa Film Yarışması" yapıldı.

Fotoğraf ve film alanında tanınmış isimlerin jüri üyeliği yaptığı yarışmanın, Yenice Belediyesi Ihlamur Teras Tesisleri Konferans Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

Yarışmanın "Fotoğraf Maratonu" kategorisinde, Emrullah Akgün birinci, Kemal Özkılıç ikinci, Emre Bostanoğlu üçüncü oldu.

"Kısa Film Yarışması" kategorisinde ise Cemil Belder birinci, Hakan Kuyumcu ikinci, Arda Adnan Kalkan üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, törende yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan herkese teşekkür etti.

Gürel, yarışmaya 30 ilden 187 kişinin katıldığını belirterek, "Hem kısa film hem de fotoğraf yarışması birlikte olduğu için 172 kişi fotoğraf yarışmasına katıldı. 57 kişi ise kısa film yarışmasına katıldı. 42 kişi ise hem fotoğraf hem de kısa film yarışmasına katıldı. Festivali geleneksel hale getirmek istiyoruz." dedi.

Öte yandan yarışmaya katılan bedensel engelli Yusuf İçel'e Vali Gürel tarafından özel ödül verildi.

Törene, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Vali Yardımcısı Barboros Baran, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, fotoğraf sanatçısı, doğa ve yaban hayatı uzmanı Tansu Gürpınar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.