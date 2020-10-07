Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin jüri değerlendirmeleri sürüyor - Son Dakika

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin jüri değerlendirmeleri sürüyor

07.10.2020 13:07
Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin jüri değerlendirmeleri sürüyor, System.String[]

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin jürileri yarışmaya katılan filmleri online izliyor.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin jürileri yarışmaya katılan filmleri online izliyor.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Frankfurt Belediyesinin katkılarıyla 1-6 Kasım'da Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilecek.

Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından gerçekleştirilecek festivalden yapılan açıklamaya göre, ödüller ve dereceye girenler açılış gecesi ilan edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ödüllerin 2021'de verileceği festivalde ödül alan filmler özel gösterimle halkla buluşacak. Kısa film ve belgesel kategorisinde derece alan eserler de online olarak izlenebilecek.

Festivalin 8. kez düzenlediği "Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Uzun Metraj Film Yarışması"na bu yıl 20 film katıldı.

Ön jüri tarafından seçilen 15 film, Ömer Faruk Sorak'ın başkanlığını üstlendiği Hasan Fehmi Yaşar, Marsel Kalvo, Deniz Akçay Katıksız, Damla Sönmez, Saki Çimen ve Nil Kural'dan oluşan Türkiye jürisi tarafından online izlendi.

İlk 10'a giren filmler, değerlendirmeleri için Daniel Zuta başkanlığındaki, Andreas Lucas, Pavel Schnabel, Rolf Silber, Simone Wernet, Mehmet Arif Özserin ve Julia Irene Peters'ten oluşan Almanya jürisine gönderildi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen "Belgesel Yarışması"nda başkanlığını Suavi Eren'in yaptığı, Biket İlhan, Füsun Kostak, Savaş Güvezne, Zeynep Altay, Burak Görel ve Jütta Feit'ten oluşan jüri, filmleri online izleyerek birinciliğe layık görülen eseri ile Almanya'da gösterime girecek ilk 10 belgeseli seçecek.

Festivalin bu yıl 12.sini düzenlediği "Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması"na ise Türkiye'den 33, Almanya'daki üniversitelerden de 11 film katıldı.

Başkanlığını Prof. Dr. Gülseren Yücel'in üstlendiği, Dr. Cengis Asiltürk, Dr. Özgür E. Arik, Dr. Çağıl Ömerbaş, Özgür Özbalık, Eyşan Mert ve Zehra Karadağ'dan oluşan kısa film jürisi, Türkiye'den katılan filmleri online izleyerek değerlendirecek.

Ilona Herbert, Carolin Weidner, Claudia Horvat, Kubilay Sarıkaya ve Martin Plass'tan oluşan jüri de birinciyi ve Almanya'dan katılan filmlerden gösterilecek 10 filmi seçecek.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin jüri değerlendirmeleri sürüyor - Son Dakika

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