Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali 20 Haziran'da başlayacak - Son Dakika

Bu yıl 21'incisi düzenlenecek Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali, 20 Haziran'da başlayacak.

Uzun metraj, belgesel ve üniversiteler arası kısa metraj dallarında çekilen filmlere ev sahipliği yapacak festivalin başvuruları 15 Ocak-15 Şubat'ta kabul edilecek.

Türk jürisine 1 Mart'ta teslim edilecek eserler, 31 Mart'ta filmler Alman jürisine gönderilecek ve 21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali için geri sayım başlayacak.

Başkanlığını Hüseyin Sıtkı, Türkiye koordinatörlüğünü Serap Gedik'in üstlendiği festivalin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilemeyen 2020 ödülleri 22 Haziran'da yapılacak törenle takdim edilecek.

21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali'nin ödülleri ise 25 Haziran'da düzenlenecek kapanış galasında sahiplerini bulacak.