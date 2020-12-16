Uluslararası Fuar Merkezi Cuma namazlarına ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezini Cuma namazları için vatandaşların kullanımına sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Uluslararası Fuar Merkezi, Cuma namazları için ibadete uygun hale getiriliyor. Yağışlı Cuma vakitlerinde, vatandaşlar namazlarını kapalı alanı geniş olan ve sosyal mesafenin rahat bir şekilde uygulanabileceği fuar alanında kılabilecek. İlk Cuma namazının 18 Aralık günü kılınacağı Fuar Merkezi'nde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hummalı bir çalışma yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Cuma Namazına yetiştirilecek olan hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

İbadet edilebilmesi için hazırlıkları yapılan fuar alanı Cuma vakitlerinde, Kocaeli İl Müftülüğünün kullanımına sunulacak. İlk namazın 18 Aralık Cuma günü kılınacağı fuar merkezinde görevli imam ve müezzin bulunacak. - KOCAELİ