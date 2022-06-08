Uluslararası Fuar Organizatörü Denizcilikte Çin-Yunanistan İşbirliğini Övdü - Son Dakika
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Uluslararası Fuar Organizatörü Denizcilikte Çin-Yunanistan İşbirliğini Övdü

08.06.2022 17:53
Uluslararası Fuar Organizatörü Denizcilikte Çin-Yunanistan İşbirliğini Övdü

ATİNA, 8 Haziran (Xinhua) -- Ünlü bir denizcilik etkinliğinin organizatörüne göre, Kovid-19 pandemisi dahil olmak üzere çeşitli belirsizliklerin yarattığı olumsuzluklara rağmen denizcilik sektöründe Çin-Yunanistan işbirliğinin geleceği çok parlak.

ATİNA, 8 Haziran (Xinhua) -- Ünlü bir denizcilik etkinliğinin organizatörüne göre, Kovid-19 pandemisi dahil olmak üzere çeşitli belirsizliklerin yarattığı olumsuzluklara rağmen denizcilik sektöründe Çin- Yunanistan işbirliğinin geleceği çok parlak. Posidonia Uluslararası Denizcilik Fuarı'nı düzenleyen Posidonia Fuarları Direktörü Theodore Vokos, "Çin son birkaç yıldır Yunanistan'daki en büyük yatırımcı oldu" dedi. Vokos, Salı günü Atina'da Xinhua'ya verdiği demeçte, Yunanistan ve Çin'in iyi dostluk ve uzun soluklu bir ilişkiye sahip olduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliğinin ancak daha da gelişebileceğini söyledi. Vokos, "Yunanlılar yeni gemilere yatırım yapmaya ve Çin'de inşa etmeye devam edecekler. Çin tersaneleri teknolojilerini geliştiriyor ve ilerletiyor, bu yüzden geleceğin parlak olduğuna düşünüyorum" dedi.

İki yılda bir düzenlenen ve bir hafta süren Posidonia fuarı, Kovid-19 pandemisi nedeniyle dört yıllık bir aradan sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından Pazartesi akşamı açıldı. Organizatörlere göre, bu yıl 88 ülke ve bölgeden toplam 1.948 katılımcı ürün ve hizmetlerini sergilerken bu, fuarın 54 yıllık tarihindeki en büyük etkinlik olacak. Vokos, "Yaşanan sorunlara rağmen, Çin'in katılımını da memnuniyetle karşılıyoruz. Neredeyse hepsi her zamankinden daha güçlü katılıyorlar, teknolojilerini ve ürünlerini dünyaya sergiliyorlar ve Yunan armatör topluluğuyla dostluklarını yeniliyorlar" dedi. Etkinliğe küçük üreticilerden önde gelen tersanelere ve Çin'in COSCO Denizcilik şirketine kadar Çin'den yaklaşık 130 şirket katıldı. COSCO, 2016 yılında Pire Limanı Otoritesi'nin (PPA) çoğunluk hissesini satın alırken, grubun yan kuruluşu Pire Konteyner Terminali (PCT) şirketi, 2009 yılından bu yana limanın konteyner terminalini yönetiyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Yunanistan, Denizcilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Fuar Organizatörü Denizcilikte Çin-Yunanistan İşbirliğini Övdü - Son Dakika

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