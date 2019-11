Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'ye futbolda hak ettiği değeri kazandırmak çok önemli bir misyonumuz. Çok önemli ve radikal kararlar almamız gereken bir süreci hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Sabah gazetesi tarafından Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı.

Spor camiasına bu forumun hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Futbolu, tüm aktivitelerinin yanında her yıl istikrarlı bir şekilde büyüyen çok büyük bir endüstriyi bünyesinde barındıran, çağımızın eğlence sektörünün pek çoğunu domine eden bir spor faaliyeti olarak ele almak gerekiyor. Dünya futbol ekonomisinin büyüklüğü 50 milyar doları aşmış durumda. Dünya nüfusunun yüzde 10'unu barındıran Avrupa, dünyada toplam futbol ekonomisinin 3'te 2'sini tek başına üstleniyor. Dünya futbol gelirinin yüzde 15'i 5 büyük ligde toplanıyor. Elde ettikleri gelir 15-18 milyar avrodan daha fazla. Ülkemize baktığımızda ise sadece Süper Lig'in değeri 615 milyon avro civarında. Türkiye'ye futbolda hak ettiği değeri kazandırmak çok önemli bir misyonumuz. Çok önemli ve radikal kararlar almamız gereken bir süreci hep birlikte yaşıyoruz."

İngiltere Birinci Futbol Ligi'nden (Premier Lig) örnek veren Kasapoğlu, şunları aktardı:

"Onlar bir şirket. Bu şirket, en üst yetenek, harika statlar ve dolu tribün hedefiyle kurulmuş bir yapı. Futbolun ruhu kadar pazarlaması da organizasyonun en önemli öncelikleri arasında. 27 yıl gibi bir sürede Premier Lig'in bu noktaya gelmesinin nedenlerine baktığımızda, hızlı akan oyun, oynanan oyunun cazibesi, ligin marka değerini artırmaya yönelik birtakım çalışmalar, maçların neredeyse tümünde statların tamamına yakınının dolu olmasını görüyoruz. Premier Lig geçen yıl İngiltere Devleti'ne 2,1 milyar sterlin, yani yaklaşık 15,6 milyar dolarlık vergi üretmiş durumda. Türkiye olarak bu konuya emek, finans harcayan bir ülke olarak bu endüstrinin dinamolarından biri haline gelmek için futbola bütüncül bir bakış açısı kazandırmak mecburiyetindeyiz. Mevcut durumu çok iyi analiz etme gerekliliğimiz var."

"Futbolun şahlanışını hep birlikte yaşayacağımıza inanıyorum"

Süper Lig'in seyirci ortalamasıyla Avrupa'da en yüksek oranda artış gösteren liglerden biri olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Potansiyelimizi en iyi şekilde hepimiz biliyoruz. Sahip olduğumuz tesisler, statlar, altyapılar... Son 17 yılda tesisleşme hepimizin malumu. Pek çok ülkenin 40-50 yılda gerçekleştirdiği tesisleşmeyi, devrimi 17 yıl gibi bir zaman diliminde yaptık. UEFA raporunda da yer aldığı şekilde Avrupa'nın en modern statlarına ve tesislerine sahibiz. Futbolun şahlanışını hep birlikte yaşayacağımıza inanıyorum. Doğru, finansal açıdan sürdürülebilir anlayışla futbol yönetilmeli."

Süper Lig kulüplerinin borçlarına da dikkati çeken Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süper Lig kulüplerinin toplam 15 milyar dolara yakın gideri var, geliri 4 milyar avronun biraz üzerinde. Her yıl 10 milyarlık bir açık yaşanıyor. Bunun bu şekilde devam etmeyeceğini hepimiz görüyor ve inanıyoruz. Elbette aklın yolu bir. Özellikle ifade etmek istiyorum ki yönetimlerimiz sportif başarıyla finansal, idari disipline eş güdümlü olarak odaklanmalılar. Mevcut ortaklıklarını, varlıklarını, bunların değerini artırarak stratejilerini üretmeleri gerektiğine inanıyorum. Futbol ekonomisinin sadece yayın haklarından ibaret olmadığını anlamalıyız. Bu doğrultuda çalışmalıyız. Reklam ve sponsor gelirlerini, maç başı gelirlerini artıracak eylem planlarını harekete geçirmeliyiz. Sponsorlar spor ekonomisinin en önemli kısmı. Sponsorların var olmalarını sağlamalıyız. Bütün paydaşların eş güdüm halinde çalışması gerekiyor."

"Sponsorları sektöre kazandırmamız lazım"

Sponsorlukların Türk sporu için çok önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Türk sporunun çeşitli sebeplerden dolayı büyük sponsorluk kayıpları yaşadığını görüyoruz. Açıklarımızı sadece devlet desteklerinden kapatma, devleti sadece en büyük sponsor yapar. Bu da sürdürülebilir bir sistem için hiç de rasyonel bir yaklaşım değil. Sponsorların kaçış şekillerini en hızlı şekilde analiz edip sponsorları sektöre kazandırmamız lazım. Ligimizin kalitesi, marka değerini yükseltecek olanlar başta kulüplerimizdir. Kulüplerimizin seyirciye neler sunduğunu doğru bir şekilde analiz etmesi gerekir. Futbolun dilini tekrar belirlememiz lazım. Pozitif futbol anlayışına yönelmemiz lazım. Seyirci hem sahada hem tesiste hem de oyunda ve tribünde olmaktan keyif almalı. Sığ tartışmalardan, kavgalardan artık seyircimizi, camiamızı başka yöne çekmemiz lazım. Futbolumuzu ayağa kaldıracak aksiyonları hep birlikte ortaya koymamız lazım."

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılım hakkı elde eden A Milli Takım'ı kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Milli takımımızın kısa sürede oluşturduğu sinerjiyi hep birlikte gördük. EURO 2020'de de bizi mutlu edeceklerini ve orada en güçlü şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Sadece tek branşta değil pek çok branşta hamdolsun pek çok süreç yaşadık. Cimnastikten yüzmeye, boksa kadar, kadınıyla erkeğiyle futbolun kapsayan gücüyle öncü, başarılı olduğumuzu belirtmek istiyorum. İnşallah başta EURO 2020 olmak üzere bizi bekliyor. Sonrasında da Tokyo var. Bizler için Tokyo Olimpiyatları önemli bir süreç. Orada ben tüm branşalarda başarılı bir temsili hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum."

Spor kültürünü yaygınlaştırmanın önemini vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devletin imkanlarının güçlü bir şekilde değerlendirilmesi, her bireyin günlük yaşamında sporu öncelik olarak düşünmesi çok önemli. Bakanlık olarak hamdolsun her branşta her türlü imkanımız var. Üç bine yakın mahalle tipi futbol alanımız var. Federasyonlarımızla, eğitim sistemimizle topyekun bir şekilde harekete geçip bu sinerjiyi daha güçlü oluşturmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın spor vizyonu bizim için çok önemli. Sporun çıtasını el birliğiyle yükseltmek bize düşüyor. Sporumuzun sorunlarını tartışacağımız bir çalıştayı Bakanlık olarak, tüm tarafları bir araya getirerek toplayacağız. Bu çalıştayda çözüm odaklı bir düşünce olacağını düşünüyorum. Daha çok çalışacağız. Bir ve beraber olacağız. Her sektörde başarıyı millet olarak yakalayacağız. Buna inanıyoruz."

Konuşmasının ardından Bakan Kasapoğlu'na günün anısına plaket takdim edildi.