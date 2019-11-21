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Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu

6 saat önce

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor'la deplasmanda oynayacakları maçı kazanarak galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini söyledi.

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Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor'la deplasmanda oynayacakları maçı kazanarak galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Sabah gazetesi tarafından Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılan 36 yaşındaki futbolcu, burada basın mensuplarına siya-beyazlı takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

İttifak Holding Konyaspor maçının önemine dikkati çeken Hutchinson, "Üç maçlık bir galibiyet serimiz var. Türkiye'de gerek içeride gerek dışarıda hiçbir maç kolay değil. Sahaya güvenle çıkmamız lazım. Takım olarak iyiyiz. İyi çalışıyoruz. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Konyaspor'un da ne kadar zorlu bir rakip olduğunun bilincindeyiz. Bizim isteğimiz galibiyet serimizi devam ettirmek. Takım olarak buna hazırız." ifadelerini kullandı.

Orta sahada birlikte forma giydiği takım arkadaşı Muhammed Elneny'le uyumunu da değerlendiren tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:

"Tabii ben onunla oynarken kendimi iyi hissediyorum. Kendisi çok üst seviyelerde futbol oynamış çok tecrübesi olan bir oyuncu. Birbirimizi saha içinde iyi anlıyoruz bu da takıma olumlu anlamda bir katkı sağlıyor. Bu sadece bizim için değil, takım olarak iyi oynamaya başladık. Takım olarak daha iyi oynadığımız zaman herkesin işi kolaylaşıyor. İyi bir uyum yakaladık. Bu kazanma sürecini galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Saha içine elimizden gelenin en iyisini yapıp bu ikili ilişkiyi devam ettireceğiz."

Konyaspor, Ekonomi, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:08 Kaynak: AA
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