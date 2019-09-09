Uluslararası GastroAntep Festivali'ne doğru

Gaziantep'in güneş, toprak ve tarihten gelen mutfağını dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep), 40 ülkeden gurme ve şeflerin katılımıyla yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival Gaziantep Valiliğinin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

En önemli gastronomi merkezlerinden biri olma yolunda

Dünya Bankasının en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği, UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep, dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Güneydoğu Anadolu ve Mezopotamya'nın dünyaya açılan penceresi Gaziantep, Almanya, Belçika, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Lübnan, Malezya, Rusya, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İsveç, Kolombiya, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan gibi 40 ülkeden gurme ve şeflerin katılacağı festivalle, geleneksel lokantaları, yerel gıda ürünleri ve zengin kültürüyle dünyanın en önemli gastronomi destinasyonlarından biri olmayı hedefliyor.

Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, ünlü pasta şefleri, UNESCO gastronomi şehirleri, yerli ve yabancı basın temsilcileri, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri, üniversiteler, gurmeler, gastronomi yazarları, Gaziantepli tarım üreticileri ve Türkiye'nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri, festivalde bir araya gelecek.

Seminerler gerçekleştirilecek

Biber hasadıyla 12 Eylül'de başlayacak festivalde, UNESCO gastronomi şehirlerinin Gaziantep'in yöresel ürünleriyle düzenleyeceği workshop etkinliklerinin yanı sıra sokak yemeklerinden gıda ürünlerine, tohum, tarım, hasat konularında uzman konuşmacıların yer alacağı seminerler gerçekleştirilecek.

GastroAntep Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın kurumsal sponsorluğunda meraklılarıyla buluşacak.

Festival kapsamında konuklar için geziler, müze ziyaretleri, panel ve seminerler, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik organize edilecek.

Michelin yıldızlı şefler, tamamen yerel ürünler kullanarak workshoplar düzenleyecek. Dünyanın yalnızca yerel ürünlerle gerçekleştirilen tek gastronomi yarışması "Local Chef" yapılacak.

Festival kapsamında Festival Park, müzik dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak. 13 Eylül'de Mehmet Yakar ve Yavuz Bingöl, 14 Eylül'de Oğuz Sırmalı ve Edis, 15 Eylül'de ise Berdan Mardini, Turgay Başyayla, Çiğdem Doğan ve Hünkar sevilen şarkılarını seslendirecek.