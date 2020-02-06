Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM kapılarını açmaya hazırlanıyor

Türkiye temsilciliğini ALKAŞ'ın yaptığı 10-13 Mart tarihleri arasında Fransa'nın Cannes şehrinde bu yıl 31. kez düzenlenecek dünya gayrimenkul sektörünün en seçkin fuarı MIPIM 2020 için geri sayım başladı. "Gelecek insandır" temasıyla 100 ülkeden 600 şehir ve yerel yönetim ile 6 bin 380 yatırımcıyı bir araya getirecek olan fuar, gayrimenkulün tüm alt sektörleriyle birlikte toplam 26 bin 800 üst düzey temsilciye ev sahipliği yapacak.



Dünyanın dört bir yanından gayrimenkul sektöründeki yatırımların paylaşıldığı, günde 1 milyonu aşkın kartvizit alışverişinin yapıldığı MIPIM Fuarı'nda bu yıl da İstanbul Ticaret Odası'nın öncülüğünde kurulacak İstanbul çadırında Emlak Konut, İBB İstanbul İmar İnşaat A.Ş. ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin (TTYD) katılımıyla yabancı katılımcılara Türkiye'deki yatırım potansiyeli ve fırsatları anlatılacak. Gayrimenkul yatırımcılarının en büyük buluşma noktası sayılan MIPIM'in bu yıl konukları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra İngiltere İmar ve İskan Bakanı Ester McVey gibi diğer şehir ve ülkelerin bakanları, belediyeleri ve yatırım ajanslarının üst düzey temsilcileri yer alacak. Alanında uzman 480 konuşmacının söz alacağı, sektör temsilcilerinin katılımıyla 130 oturumun gerçekleşeceği ve dünya gayrimenkul sektörünün nabzının tutulduğu MIPIM'in öne çıkan konuşmacılarından biri de Apple kurucu ortağı Steve Wozniak olacak. MIPIM'de uluslararası belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek politik liderler zirvesinin yanı sıra, "PropTech" için ayrılmış özel gün, lojistik günü, liderler kahvaltısı, inovasyon forumu, fuar alanında otel ve turizme ayrılmış özel bir alanda gerçekleşen oturumlar gibi pek çok networking etkinliğine yer verilecek.



2008'den beri MIPIM'in Türkiye temsilciliğini yürüten Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, doğru yatırımcının Türkiye'ye gelmesinin beklendiği bu dönemde MIPIM'in öneminin daha da arttığını vurgulayarak şunları söyledi:



"Türkiye'deki gayrimenkul potansiyelinin aktarıldığı uluslararası gayrimenkul sektörünün en büyük buluşması MIPIM'de geçen yıl 206 kurum ve kuruluşla katılarak 4 bin 326 B2B görüşmeye imza attık. Bu sene de aynı rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Hemen hemen her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı MIPIM'e gelerek Türkiye'yi temsil ediyor. Bakanlıklarımızın ve belediyelerimizin fuarda temsiliyeti bizler için çok kıymetli. Kendisinin verdiği destek ile dünya çapındaki bu yatırım platformunu Türkiye'ye taşımaya yönelik hazırlıklara devam ediyoruz."



Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği dijitalleşmenin hemen her alanda arttığı bu dönemde geleceğin konusunun "insan" olduğuna dikkat çeken Aközer, "Tüm dünyada teknoloji hızla gelişiyor ve her sektör gibi gayrimenkul de, yaşadığımız şehirler de bu değişimden payını alıyor. Çağımızda artık insanı odak noktasına alan akıllı şehirler konuşuluyor. MIPIM'de bu yılın teması 'gelecek insandır' olarak belirlendi. Bu tema çerçevesinde öncelikli amacımız gayrimenkul sektörünün ve şehirlerin 'insan' faktörünü ön plana aldıkları sosyal ve kültürel yönü gelişmiş konut, yaşam alanları ve turizm projelerine yer vermeleri yönünde farkındalık oluşturmak" dedi.



"Şehirlerimizi tanıtacağız"



Uluslararası gayrimenkul sektörünün buluştuğu MIPIM'de her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Ticaret Odası öncülüğünde 6. kez İstanbul çadırının kurulacağını ve yabancı yatırımcılara İstanbul'u tanıtacaklarını ifade eden Yonca Aközer, B2B toplantılar, Türkiye oturumu, Türkiye'deki yatırım fırsatlarının tanıtıldığı Focus On Turkey v.b networking çalışmalarının da olacağını belirtti. - İSTANBUL