Son Dakika Haberleri: Uluslararası gazeteci derneklerinden Türkiye'ye çağrı: Terörle mücadele kanunları gözden geçirilsin
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Uluslararası gazeteci derneklerinden Türkiye'ye çağrı: Terörle mücadele kanunları gözden geçirilsin

6 saat önce

Uluslararası basın özgürlüğü dernekleri Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin bir rapor yayımladı. Avrupa Birliği’nin (AB) finanse ettiği proje çervesinde çıkan rapor “Türkiye’nin Gazetecileri Sanık Kürsüsünde: Dördüncü Kuvvetin Yargıyla Susturulması” başlığını taşıyor.

Uluslararası gazeteci derneklerinden Türkiye'ye çağrı: Terörle mücadele kanunları gözden geçirilsin, System.String[]

Uluslararası basın özgürlüğü dernekleri Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin bir rapor yayımladı. Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği proje çerçevesinde çıkan rapor "Türkiye'nin Gazetecileri Sanık Kürsüsünde: Dördüncü Kuvvetin Yargıyla Susturulması" başlığını taşıyor.


Rapor, Türkiye'de olağanüstü hal kaldırıldıktan sonra basın özgürlüğü konusunda bir ilerleme sağlanamadığını belirtiyor. Sekiz uluslararası basın derneğinin ortaklaşa hazırladığı rapor Türkiye'de gazetecilerin keyfi yargı uygulamaları yoluyla susturulmaya çalışıldığını savunuyor. Sekiz derneğin 11-13 Eylül 2019 tarihlerindeki Türkiye ziyaretinin ardından hazırlanan rapor medyaya baskının siyasi motivasyonla yapıldığını yazıyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:04 
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