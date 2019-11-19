Son Dakika › Dünya › Uluslararası gazeteci derneklerinden Türkiye'ye çağrı: Terörle mücadele kanunları gözden geçirilsin - Son Dakika Dünya
Uluslararası gazeteci derneklerinden Türkiye'ye çağrı: Terörle mücadele kanunları gözden geçirilsin
6 saat önce
Uluslararası basın özgürlüğü dernekleri Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin bir rapor yayımladı. Avrupa Birliği’nin (AB) finanse ettiği proje çervesinde çıkan rapor “Türkiye’nin Gazetecileri Sanık Kürsüsünde: Dördüncü Kuvvetin Yargıyla Susturulması” başlığını taşıyor.
Uluslararası basın özgürlüğü dernekleri Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin bir rapor yayımladı. Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği proje çerçevesinde çıkan rapor "Türkiye'nin Gazetecileri Sanık Kürsüsünde: Dördüncü Kuvvetin Yargıyla Susturulması" başlığını taşıyor.
Rapor, Türkiye'de olağanüstü hal kaldırıldıktan sonra basın özgürlüğü konusunda bir ilerleme sağlanamadığını belirtiyor. Sekiz uluslararası basın derneğinin ortaklaşa hazırladığı rapor Türkiye'de gazetecilerin keyfi yargı uygulamaları yoluyla susturulmaya çalışıldığını savunuyor. Sekiz derneğin 11-13 Eylül 2019 tarihlerindeki Türkiye ziyaretinin ardından hazırlanan rapor medyaya baskının siyasi motivasyonla yapıldığını yazıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:04
Son dakika: Rusya'dan Çavuşoğlu'nun "Mutabakata uymadılar" tepkisine yanıt: Şaşkınlıkla karşıladık Barcelona ve Real Madrid, Ahmed Kutucu'yu istiyor! Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kardeşinden şikayetçi olmadı