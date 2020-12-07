Uluslararası Gazeteciler Federasyonu: Fransa'da güvenlik güçlerinin gazetecilere saldırıları skandal - Son Dakika

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu: Fransa'da güvenlik güçlerinin gazetecilere saldırıları skandal

07.12.2020 19:07
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu: Fransa'da güvenlik güçlerinin gazetecilere saldırıları skandal, System.String[]

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Genel Sekreteri Anthony Bellanger, Fransa'da polisin gazetecilere yönelik saldırılarını "skandal" olarak niteledi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Genel Sekreteri Anthony Bellanger, Fransa'da polisin gazetecilere yönelik saldırılarını "skandal" olarak niteledi.

Bellanger, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin (ACANU) video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin dünyanın çeşitli bölgelerinde karşılaştığı zorluklara ilişkin soruları cevapladı.

AA muhabirinin Fransa'daki tartışmalı yasa tasarısı ve polisin gazetecilere şiddet kullanmasıyla ilgili sorusu üzerine Bellanger, "genel güvenlik" yasa tasarısının değişmesi için Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile 2 hafta önce makamında görüştüğünü aktardı.

Bellanger, Darmanin ile "zorlu ve gergin" bir görüşme yaptığını belirterek, "Polisin (Fransa'da) kendi vatandaşına ve gazetecilere saldırması tam anlamıyla skandal." dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in ofisiyle tartışmalı yasaya ilişkin atılacak adımlar hakkında istişare ettiğini vurgulayan Bellanger, "Bu yasa, Fransa'da ocak ayında Senatoda, şubatta da Ulusal Mecliste değiştirilmezse, İnsan Hakları Konseyinin bir sonraki oturumunu alarma geçireceğim." ifadelerini kullandı.

Fransa'da gazetecilere yönelik şiddet olaylarını kınayan açıklamalar yaptıklarına değinen Bellanger, "Fransa'daki son duruma ilişkin pek çok kaygımız var. Çünkü gazeteciler stres altında, gazeteciler şiddete maruz kalıyor. Fransa'da gazetecilere yönelik saldırılar aslında tüm gazetecilere yönelik." değerlendirmesinde bulundu.

- Tartışmalı yasa tasarısı

Ulusal Mecliste kabul edilen tasarı Senatonun onayına sunulacak. Senatodan geçmesi halinde tasarı, bir kez daha Mecliste oylanacak.

Tepkiler üzerine tasarının tartışmalı 24. maddesinin yeniden yazılmasına karar verilmişti.

Tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörürken, gösterilerde "drone" kameralarının yanı sıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameraların insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, protestoculara karşı kullandıkları şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturma açılmıştı.

Sarı yeleklilerin eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkedeki polisin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletler, Yasa Tasarısı, Şiddet, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Gazeteciler Federasyonu: Fransa'da güvenlik güçlerinin gazetecilere saldırıları skandal - Son Dakika


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