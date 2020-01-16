Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Mısır hükümetinden gözaltındaki tüm AA çalışanlarının serbest... - Son Dakika

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Mısır hükümetinden gözaltındaki tüm AA çalışanlarının serbest bırakılmasını talep etti

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İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi

Cübbeli Ahmet'ten Mustafa Kemal Atatürk yorumu: Onu yıpratmak, uğraşmak, İslamiyet'in razı geldiği bir şey olamaz