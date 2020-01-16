Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Mısır hükümetinden gözaltındaki tüm AA çalışanlarının serbest... - Son Dakika

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Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Mısır hükümetinden gözaltındaki tüm AA çalışanlarının serbest...
6 saat önce
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Mısır hükümetinden gözaltındaki tüm AA çalışanlarının serbest bırakılmasını talep etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:26 Kaynak: AA
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Mısır hükümetinden gözaltındaki tüm AA çalışanlarının serbest bırakılmasını talep etti
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