Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'ndan SETA raporuna kınama: Basın özgürlüğünü kısıtlama adımı
1 saat önce
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) 'bağımsız gazeteciliği susturmak için atılan bir adım' olarak değerlendirdiği ve gazetecilerin hedef gösterildiği SETA raporunu kınadı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:52
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu(IFJ) ve Avrupa
Gazeteciler Federasyonu (EFJ) 'bağımsız gazeteciliği susturmak için atılan bir adım' olarak değerlendirdiği ve gazetecilerin hedef gösterildiği SETA raporunu kınadı. Türkiye
Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin pazartesi günü SETA aleyhine dava açtığı hatırlatılan açıklamada, bu hukuki girişimin sonuna kadar desteklendiği vurgulandı.
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