Son Dakika Haberleri: Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'ndan SETA raporuna kınama: Basın özgürlüğünü kısıtlama adımı
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Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'ndan SETA raporuna kınama: Basın özgürlüğünü kısıtlama adımı

1 saat önce

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) 'bağımsız gazeteciliği susturmak için atılan bir adım' olarak değerlendirdiği ve gazetecilerin hedef gösterildiği SETA raporunu kınadı

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'ndan SETA raporuna kınama: Basın özgürlüğünü kısıtlama adımı, System.String[]
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu(IFJ) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) 'bağımsız gazeteciliği susturmak için atılan bir adım' olarak değerlendirdiği ve gazetecilerin hedef gösterildiği SETA raporunu kınadı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin pazartesi günü SETA aleyhine dava açtığı hatırlatılan açıklamada, bu hukuki girişimin sonuna kadar desteklendiği vurgulandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:52 
Avrupa, Dünya
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