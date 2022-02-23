Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Yemen'de idama mahkum edilen 4 gazetecinin kurtarılması çağrısı yaptı - Son Dakika
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Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Yemen'de idama mahkum edilen 4 gazetecinin kurtarılması çağrısı yaptı

23.02.2022 23:33
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Yemen'de idama mahkum edilen 4 gazetecinin kurtarılması çağrısı yaptı

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye Husiler tarafından idama mahkum edilen 4 gazetecinin kurtarılması için elinden gelen çabayı sarf etme çağrısında bulundu.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye Husiler tarafından idama mahkum edilen 4 gazetecinin kurtarılması için elinden gelen çabayı sarf etme çağrısında bulundu.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hadi'ye gönderilen mesajda, "Size bu mesajı, Yemen hükümetine, idama mahkum edilen 4 gazetecinin hayatını kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapma talimatı vermenizi istemek için gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Size, dünyanın her tarafından gazeteciler ve sendika liderleri olarak, acilen harekete geçmeniz ve bu gazetecilerin hayatlarını ve özgürlüklerini kurtarmak için her türlü çabayı harcama çağrısı yapıyoruz." denilen mesajda, söz konusu 4 gazetecinin tutuklandıklarından bu yana fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kaldıkları ve uluslararası hukuk tarafından güvence altına edilen temel haklarından mahrum bırakıldıkları kaydedildi.

Gazeteciler Abdulhalık İmran, Ekrem el-Velidi, Haris Hamid ve Tefik el-Mansuri, Haziran 2015'te Sana'da Husiler tarafından tutuklanmıştı.

Nisan 2020'de Husilerin sözde mahkemesi, Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuyla iş birliği yapmakla suçlanan 4 gazeteci hakkında idam cezası vermişti.

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cumhurbaşkanı, Mahkum, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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