Uluslararası gazeteciler, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını değerlendirdi - Son Dakika

Uluslararası gazeteciler, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını değerlendirdi

18.05.2021 14:11
Uluslararası gazeteciler, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını değerlendirdi, System.String[]

KUALA Dünyanın farklı ülkelerinden gazeteciler, İsrail'in Filistin'deki son saldırılarını medya perspektifinden değerlendirmek üzere bir araya geldi.

KUALA Dünyanın farklı ülkelerinden gazeteciler, İsrail'in Filistin'deki son saldırılarını medya perspektifinden değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Malezya-Endonezya Gazeteci Dostlar Birliği (ISMAWI) ve Malezya Basın Enstitüsünün (MPI) organizasyonuyla internet ortamında gerçekleşen ve Türkiye, Malezya, Endonezya, Pakistan, Bosna ve Nijerya'dan gazetecilerin katıldığı 24 Saat Küresel Gazetecilik Forumu'nda, Filistin'de yaşanan insani krizin dünyaya duyurulmasında medyanın rolüne değindi.

ISMAWI Başkanı Malezyalı gazeteci Abdul Raşid Yusuf, İsrail'in Gazze'de 10 Mayıs'tan bu yana sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar karşısında dünyanın sessiz kaldığını belirterek, "Bölgede görev yapan ve gelişmeleri anbean takip eden Anadolu Ajansı (AA) ve Al Jazeera gibi medya kuruluşları, İsrail şiddetinin dünya çapında gündeme gelmesini sağlamıştır." dedi.

İsrail'in Gazze saldırıları sırasında Associated Press ve Al Jazeera ofisinin bulunduğu binayı bombalamasına değinen Abdul Raşid, "Dünyanın neresinde gazetecilere bir saldırı yapılsa herkes kınar. Fakat bu saldırıya karşı ABD ve Avrupa ülkelerinden ciddi bir kınama gelemedi." şeklinde konuştu.

"Uluslararası medya İsrail'in propagandalarından etkileniyor"

Foruma Türkiye adına katılan AA Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz ise İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını haberleştirirken yaşadıklarını paylaştı.

Boyraz, İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik şiddetine ülke içinden çok sayıda tepki gösteren olduğunu vurgulayarak, "Dün İsrail Hava Kuvvetlerinden istifa eden eski hava pilot yüzbaşı Yonatan Shapira ile konuştum. Kurtarma timinde pilot olarak çalıştığı yıllarda gördüğü manzaraların ardından İsrail ordusunun bir terör yapılanması olduğunu anladığını bana söyledi." diye konuştu.

İsrail hükümetinin toplumu her geçen gün daha radikalleştirdiğine vurgu yapan Boyraz, "İsrail gizli servisi çalışanları, lise çağındaki öğrencilerle görüşüp istihbaratta çalışmak isteyip istemediklerini soruyor. İsrail ordusu 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarını 2 buçuk yıllığına askere alıp hizmet ettiriyor. Son yıllarda İsrail'de aşırı fikirlerin artışını görmek şaşırtıcı değildir." ifadesini kullandı.

"Oturduğum mahallede Filistinlilerin evleri tek tek gasbediliyor"

Boyraz, AA'nın şimdiye kadar bölgede yaptığı haberlerle İsrail'in gerçekleri çarpıtan propagandalarını bozduğunu belirterek, "İsrail, Hamas'ın kendilerine roket attığı andan başlayarak ayrı bir hikaye yazmak istiyor. Uluslararası ana akım medya da İsrail'in propagandalarından etkileniyor. Biz ise Hamas'ı İsrail'e roket atacak noktaya getiren olayları ve gelişmeleri dünyaya anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kudüs'te uzun yıllardır gazetecilik yaptığını ifade eden Boyraz, "Oturduğum mahallede bile Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilerin evini tek tek gasbettiğini ettiğini görüyorum. Bu yerleşimcilerden biraz ılımlı olanlarla konuştum. Tanrının bu toprakları kendilerine vadettiğini ve Arapların gidecek birçok ülkesi olduğunu söylediler bana. Medya olarak bu tür meseleleri anlatmamız, duyurmamız gerekiyor." diye konuştu.

Uluslararası gazeteciler, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını değerlendirdi

Filistin, Türkiye, İsrail, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası gazeteciler, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını değerlendirdi - Son Dakika


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