Uluslararası Gazeteciler Sındırgı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Balıkesir'de düzenlenen zirve toplantı sonrasında Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın daveti üzerine federasyon üyeleri doğal şehir Sındırgı gezisine katıldı. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ve başkan yardımcısı Salih Durak'ın rehberliğinde ilçenin değerleri, turizm yatırımları gazetecilere tanıtıldı.

Belediye binası ve açık hala pazarı ile başlayan gezi, Güreş Evi, Millet Kütüphanesi, Akpınar Yaşam Merkezi, Şerif Paşa Meydanı, Kışla Müze Han gibi turizm yatırımlarının incelenmesi ile devam etti. Sındırgı'da değişimi gören gazeteciler çalışmalarından dolayı başkan Yavaş'ı tebrik etti.

Köyden Çıkmış Kültür Şehri Olmuş

Sındırgı'ya en son 30 yıl önce geldiğini, gördüğümüz kadarıyla köyden kültür şehrine dönüştüğünü belirten UGTF yönetim kurulu üyesi Hasan Çölmekçi " Sındırgı'ya daha önce muhabirken geldim ama, gelmeme rağmen Sındırgı bir köy gibiydi. Aradan geçen yıllar 30 yıla yakın bir süre geçmiş şimdi tekrar Sındırgı'ya Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular federasyonu gezisi nedeniyle başkanımız Ekrem Yavaş'ın davetlisi olarak geldik. Sındırgı'yı gezdikten sonra gördüm ki Sındırgı bir kültür şehri olmuş. O köylükten kurtulup geleneğin yaşatıldığı bir şehir haline gelmiş" dedi.

Türkiye'ye örnek projeler Sındırgı'da

Türkiye'ye örnek olabileceğini ve özellikle yakın olan İzmir'deki belediyelerin de burayı görüp örnek alması gerektiğini belirten UGTF yönetim kurulu üyesi Tahsin Güzel "Sındırgı belediye başkanı arkadaşımızı ben kutluyorum. Yani Türkiye'de örnek bir çalışma yapmış. Sındırgı'yı İzmir'de 28 ilçe belediye başkanım var. Gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Sındırgı hergün farklı grupları ağırlıyor

Sındırgı'nın kendini aştığını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş"Doğal şehir Sındırgı'mızda her an farklı bir gurupla farklı tarz insanları ağırlama durumumuz oluyor. Artık değerler samimiyet ölçeğinde büyüdükçe ilgi odağı haline dönüşüyor. Şu anda İzmir'den bölgemize gelen Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu üyelerini ağırlıyoruz. Aslında bir şehrin nasıl kalkınabileceğini, nasıl büyütüleceğini ve yapılan çalışmaların halkın her bir kesimine nasıl ulaşacağını yerinde görmüş oldular. Takdirlerini de iletince bizler hoşnut olduk. Ayaklarına sağlık yani biz buradaki bir kalkınma modeli aslında 35 bin kişinin her birisinde bir heyecan, gözlerinde pırıltı ve şehri büyütmek için bir dertlenme var. Bizler dertlendik, onlar dertleniyor, Sındırgı doğal şehir olarak büyümeye devam ediyor" şeklinde konuştu. - BALIKESİR