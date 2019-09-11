Yaklaşık 50 klasik araç ve 60 motosikletin yer aldığı konvoy, eskort eşliğinde, Atatürk Bulvarı 'ndan Fevzi Çakmak Bulvarı'na geçerek, Güvenevler Mahallesi'nde turu tamamladı.

Gaziantep mutfağının dünyanın önde gelen mutfakları arasında yer aldığını ifade eden Duran, "GastroAntep Festivaline destek vermek için yaklaşık 50 klasik araçla buradayız." dedi.

Gaziantep Mercedesçiler Derneği Başkanı Ayhan Duran, festivale destek vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Halk oyunları gösterisinin de yer aldığı programda, kurutulmuş biber, patlıcanlarla süslenen klasik otomobiller ilgi gördü.

Klasik otomobil ve motosiklet tutkunları birbirinden renkli araçlarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 'nda bir araya geldi.

Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında klasik otomobil ve motosiklet tutkunları şehir turu attı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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