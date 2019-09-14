Son Dakika Haberleri: Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali
Son Dakika Güncel Haber

Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali

1 saat önce

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında Yavuz Bingöl halk korseri verdi.

Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali, System.String[]

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında Yavuz Bingöl halk korseri verdi.

Festival Park'ta organize edilen konserde sahneye çıkan Bingöl, seslendirdiği türkülerle Gazianteplilere unutulmaz bir gece yaşattı. Bingöl, söylediği Gaziantep yöresine ait türkülerle bir kez daha sevenlerin gönlünü fethetti.

Konseri izlemeye gelen binler, cep telefonunun ışıklarıyla konser alanını aydınlattı.

Konserin ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, günün anısına Yavuz Bingöl'e çiçek verdi.

Yavuz Bingöl, Gaziantep, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta, Burak Yılmaz, Oğuzhan ve Lens kadroya alınmadı
Dayı yeğenin vurulduktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı Gökhan Özoğuz'dan tartışma yaratan çıkış: PKK orman yakar, diğeri altın arar; hiçbir farkları yok! Usta oyuncu Fatma Girik Ankara'da hastaneye yatırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 13:17:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]