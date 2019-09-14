Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali

Gaziantep'in, "dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olması" hedefiyle düzenlenen festivalde yabancı şeflerce workshop ve paneller düzenlendi.

Perşembe günü başlayan ve bugün de devam eden festival kapsamında, Festival Park'ta kurulan stantlarda ziyaretçiler için yemekler pişirildi. Aşçıların görsel şovu katılımcılarca ilgi ile izlendi.

Festivalde, dünyaca ünlü şefler Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri ve şefleri, gurmeler, gastronomi yazarları ve Gaziantepli tarım üreticileri de yer aldı.

Festivalin üçüncü gününde aralarında Michelin ve UNESCO madalyalı ustaların da bulunduğu şefler workshop gerçekleştirdi.

Workshop sırasında oluşturulan sahneye çıkan şefler, kendi ülkelerine ait lezzetleri anlatımlı olarak pişirip katılımcılara tattırdı.

Ünlü şef Ömür Akkor, festival kapsamında düzenlenen panelde, Anadolu topraklarının kültür, gıda malzemeleri ve yemekler konusunda dünyanın en iyisi olduğunu ifade ederek, "Gaziantep mutfağı bir yıldız. Gaziantep bu konuda bir taç yaptı ve bunu çok iyi taşıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de bu konuda çok ciddi emekleri var. Son olarak, yemeklere, hikayelere sahip çıkalım. Ben, sen o demeden destekleyelim. Gaziantep uçtu gidiyor." dedi.

Programa, Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile davetliler katıldı.

Şahin, Büyükkılıç ve beraberindekiler, festival kapsamında düzenlenen "Local Şef Uluslararası Mutfak Yarışması"na katılan, aralarında yabancıların da yer aldığı 18 şefin standını ziyaret ederek, başarılar diledi.