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Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin ardından

43 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde düzenlediği 2. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ni (GastroANTEP) 1 milyon kişi ziyaret etti.

Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin ardından, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde düzenlediği 2. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ni (GastroANTEP) 1 milyon kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı'na (UCCN) dahil 116 kent arasında Türkiye'yi temsil eden ilk şehir unvanına sahip Gaziantep'te, 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen GastroANTEP, yaklaşık 1 milyon kişiye unutulmaz anlar yaşattı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerelden evrensele, gelenekten geleceğe Anadolu'nun, bölgenin ve Gaziantep'in farkını tüm dünyaya anlatmayı kendilerine görev tayin ettiklerini belirtildi.

Gaziantep'in dünyanın lezzet başkenti olduğunu ispatlamak için uluslararası boyutu çok önemsediklerini, San Sebastian'da, Lyon'da, Paris'te, Londra'daki profesyonelleri ikinci defa gazi kentte ağırladıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Akademisyenleri, bu işin eğitimini alan öğrencileri, çocukları, engellileri, esnafı ve tüm halkımızı Gaziantep'imizde gastronomi uzmanlarıyla buluşturduk. Olağanüstü bir başarıyla, geçtiğimiz yıl 250 bin olan ziyaretçi sayımızı bu yıl 4'e katlayarak, festivalimizde yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırladık. Önümüzdeki yıl 2 milyon ziyaretçiyi şehrimizde misafir etmeyi hedefliyoruz. Bölgede ve şehrimizde büyük bir lezzetin yanı sıra muazzam bir tarih ve medeniyet var. Beş antik kenti, Osmanlı'yı, Selçuklu'yu, Hitit'i, Roma'yı, İslam medeniyetini görmek istiyorsanız buraya gelin. Güneşten, topraktan ve tarihten gelen lezzetleri tatmak istiyorsanız buraya gelin. Bizim soframız birleştiriyor, paylaştırıyor, kardeşliği arttırıyor. İnanıyorum ki biz sofrayla dünya barışını tesis edeceğiz. Anadolu'yu yeme-içme turizminde, gurme turizminde ve kültürel turizmde hak ettiği noktaya mutlaka taşıyacağız."

Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:46 Kaynak: AA
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