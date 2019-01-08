Son Dakika Haberleri: Uluslararası Geçmişten Günümüze Sakarya Sempozyumu" Kitaplaştırıldı

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sakarya Sempozyumu" Kitaplaştırıldı

1 saat önce

Sakarya'da gerçekleştirilen "Uluslararası Geçmişten Günümüze Sakarya Sempozyumu"nun kitaplaştırıldığı bildirildi.

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sakarya Sempozyumu
Sakarya'da gerçekleştirilen "Uluslararası Geçmişten Günümüze Sakarya Sempozyumu"nun kitaplaştırıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, belediye ile Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi (OSAMER) tarafından hazırlanan 79 farklı ismin kaleme aldığı ve 62 makaleden oluşan "Uluslararası Geçmişten Günümüze Sakarya Sempozyumu" kitabının basımının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, kitap hakkında görüşlerine yer verilen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, "Kitap, Sakarya tarihinin açığa çıkmasına, şehrin tarihsel ve kültürel dokusunun tespitine ve her geçen gün yok olmaya yüz tutan değerlerin kayda geçmesine katkı sağlamaktadır. Sakarya'nın tarihi yalnızca bir şehrin tarihi değil, aynı zamanda uzak ve yakında bulunan kültürlerin ve inançların tarihidir. Bu kitapla Sakarya'ya dair önemli bir birikim vatandaşların hizmetine sunulmuş oldu." ifadelerini kullandı.

İsteyen vatandaşlar, "sakaryasempozyumu.com" adresinden kitabın dijital haline ulaşabilir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:10 Kaynak: AA

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu

Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 18:42:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Geçmişten Günümüze Sakarya Sempozyumu" Kitaplaştırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]