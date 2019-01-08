Uluslararası Geçmişten Günümüze Sakarya Sempozyumu" Kitaplaştırıldı
1 saat önce
Sakarya'da gerçekleştirilen "Uluslararası Geçmişten Günümüze Sakarya Sempozyumu"nun kitaplaştırıldığı bildirildi.
Sakarya
'da gerçekleştirilen "Uluslararası Geçmişten Günümüze Sakarya Sempozyumu"nun kitaplaştırıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, belediye ile Sakarya Üniversitesi
Osmanlı Araştırmaları Merkezi (OSAMER) tarafından hazırlanan 79 farklı ismin kaleme aldığı ve 62 makaleden oluşan "Uluslararası Geçmişten Günümüze Sakarya Sempozyumu" kitabının basımının gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, kitap hakkında görüşlerine yer verilen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, "Kitap, Sakarya tarihinin açığa çıkmasına, şehrin tarihsel ve kültürel dokusunun tespitine ve her geçen gün yok olmaya yüz tutan değerlerin kayda geçmesine katkı sağlamaktadır. Sakarya'nın tarihi yalnızca bir şehrin tarihi değil, aynı zamanda uzak ve yakında bulunan kültürlerin ve inançların tarihidir. Bu kitapla Sakarya'ya dair önemli bir birikim vatandaşların hizmetine sunulmuş oldu." ifadelerini kullandı.
İsteyen vatandaşlar, "sakaryasempozyumu.com" adresinden kitabın dijital haline ulaşabilir.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:10 Kaynak: AA
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