Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) İlahiyat Fakültesi, Tekirdağ Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından "Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat" sempozyumu düzenlendi.
Rektörlük Konferans Salonunda, düzenlenen sempozyum saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.
Sempozyum İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Yüksel'in Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım
, burada yaptığı konuşmada, kültürün bir toplumu var eden, o toplumu şekillendiren, o toplumun tanımlanmasında, o toplumun hareket tarzlarını başka toplumlardan ayrılmasında en önemli göstergelerden biri olduğunu söyledi.
Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Yıldırım, "Toplumların hareket tarzlarını coğrafyası da pek çok faktör etkiler ama toplumların kültürel değerlerini belirlemede o toplumun sahip olduğu manevi değerler, manevi dinamikler, inançlar ve din oldukça önemlidir. İnançlar birbirinden farklı olabilir ama netice olarak insanlar inandıkları gibi yaşarlar. Bizler Anadolu topraklarına geldiğimizde bizlerle birlikte gelen İslam dini hayat gerekleri bu toprakları şekillendirmiştir." dedi.
NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ'ın önemli bir tarihi geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Tekirdağımız binlerce yıl öncesine antik çağlara dayanan ticari göçlere bazen de bulunduğu jeopolitik konum nedeniyle bir liman şehri olması vasıtasıyla çeşitli göçlere ve hatta savaşlara maruz kalmıştır. Tabi bunun neticesinde şehrimizde farklı kültürler filizlenmiş, bu da farklı kültürlerle birlikte dini mezheplerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bölgemizde halkımız arasındaki dini ve kültürel yerleşim nasıl ortaya çıkmış, hangi ulemalar yetişmiş? Bu sempozyumda bu sorulara cevap bulurken bir yandan da değerlerimizi ortaya çıkartmak açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Hasan Keskin
de Tekirdağ'ın sahip olduğu kültürel birikimi yetiştirdiği alimleri, dini hayat ve faaliyetleri açısından oldukça önemli bir şehir olduğunu dile getirdi.
Sempozyum hediye takdiminin ardından sona erdi.