Uluslararası Genç İletişimciler Forumu başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen "Stratcom Youth: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu", Antalya'da başladı.

Geçen yıl aralık ayında dünya çapında uzmanları ve üst düzey yetkilileri bir araya getiren "Stratcom Summit: Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"nin yan etkinlikleri arasında yer alan ve ilk kez düzenlenen "Uluslararası Genç İletişimciler Forumu", iletişimci gençlere kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonundaki forum, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde, sinevizyon gösterimi ve Doğu Rüzgarı Grubu'nun müzik dinletisiyle başladı.

13 ülkeden ve 42 üniversiteden 100'ün üzerinde iletişim fakültesi öğrencisinin iletişim alanının uzman isimleriyle buluştuğu forumda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye İletişim Modeli" konulu sunum yaptı.

Organizasyona, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da katıldı.

Forum, stratejik iletişimden görsel tasarıma, savaş muhabirliğinden dijital medyaya, kurumsal iletişimden hikaye anlatıcılığına kadar iletişim alanında öne çıkan konu başlıklarında eğitimler, atölyeler ve panellerle 11 Mayıs'a kadar devam edecek.

AA standı ziyaretçileri ağırlıyor

Programda, 13 dilde yaptığı yayınlarla dünyadaki gelişmeleri aktaran AA da kurduğu stantta ürünlerini tanıtıyor. Standı ziyaret edenlere AA'nın ürettiği görsel ve haber paketleri hakkında bilgi veriliyor. Katılımcılara ayrıca AA'nın yayınlarının yanı sıra kurum hakkında da bilgi aktarılıyor.

TRT Genel Müdürü Sobacı da standı ziyaret ederek, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz ile AA yayınlarını inceledi.