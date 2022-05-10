Uluslararası Genç İletişimciler Forumu Antalya'da sona erdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Antalya'da ortaklaşa düzenlenen "Stratcom Youth: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu" sona erdi.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen etkinlikte, 13 ülkeden ve 42 üniversiteden 100'ün üzerinde iletişim fakültesi öğrencisi yer aldı.

Anadolu Ajansı Analiz Haberleri Editörü Zeliha Eliaçık, "İletişim alanında kariyer" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, üç yabancı dil konuşabilmesine rağmen kariyerinde ticaret yerine bilgi üretmeyi, bilgiyle iç içe olmayı tercih ettiğini söyledi.

Hayatta insanın ne istediğini bilmesi gerektiğini ifade eden Eliaçık, "Hayatım boyunca istediğim, gönlümün razı geldiği, kendimi ikna ettiğim işleri yapmaya çalıştım. İletişimin içerik ve kariyer olmak üzere iki yönü var. Sürekli bir şeyler denemenizi tavsiye ederim. Mutlaka yurt dışına çıkın. Bu, size Türkiye'ye belli bir mesafeden bakarak hem bir gerçeklik hem de dünya bilgisi kazandırıyor." dedi.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Özdora Akşak, dünyada kamu diplomasisinin giderek önemli hale geldiğini ve bunu en son Rusya- Ukrayna konusunda gördüklerini belirtti.

Akşak, kamu diplomasisinde "yumuşak güç" olarak tabir edilen o etkiyi yaratabilmenin ülkenin hem siyasi hem ekonomik hem de sosyal olarak geleceğini belirleyen kriterlerden olduğunu kaydetti.

Türk Hava Yolları Kurumsal İletişim Başkanı Rafet Fatih Özgür de "Hikaye anlatıcılığı atölyesi" adlı sunumunda hikayenin bazen bir fotoğraf karesiyle etkisinin daha derin bir şekilde anlatılabileceğini, uçakta gerçekleşen bir doğumun fotoğrafının, birçok kurgu ve reklamdan daha iyi etkisinin olabileceğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Mehmet Cemal Öztürk ise "Kurumsal iletişim ulaşınca başlar" başlıklı konuşmasında, Türkiye'nin kara yolunda belirli bir doyum noktasına ulaştığını ve bundan sonra çok sayıda insanı aynı anda güvenli taşıyabilecekleri demir yoluna daha da ağırlık vereceklerini söyledi.

"Twitter da Tiktok kadar önemli" başlıklı sunum yapan DigiTips üst düzey yöneticisi Matthias Lüfkens ise dijital diplomasiye ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Anadolu Ajansı Grafik Editörü Mevlüt Eren de "Bilgi grafiklerinin dünyası: haber tasarımı" başlıklı sunumunda, infografiklerin bilgiyi planlı, kolay ve anlaşılır biçimde sunduğunu ifade etti.

Eren, infografiklerin temel amacının bilgiyi hedef kitle üzerinde bir etki oluşturacak şekilde görsel bir hikayeye dönüştürmek olduğuna dikkati çekti.

Stratcom Youth: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu, sertifika töreniyle sona erdi.