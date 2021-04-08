Uluslararası Genç İşadamları Kongresi - Son Dakika

Uluslararası Genç İşadamları Kongresi

08.04.2021 12:03
Uluslararası Genç İşadamları Kongresi, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, geleceğin dünyasındaki değişimleri stratejist üst yöneticilerin (CEO) yöneteceğini belirterek, "Tam teçhizatlı bir yönetim şefi olacak gençlere ihtiyacımız var." dedi.

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, geleceğin dünyasındaki değişimleri stratejist üst yöneticilerin (CEO) yöneteceğini belirterek, "Tam teçhizatlı bir yönetim şefi olacak gençlere ihtiyacımız var." dedi.

Genç MÜSİAD tarafından "Yarını Bugünden Fark Et" temasıyla düzenlenen 7. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK) Uluslararası Genç İşadamları Kongresi başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Kaan, küresel salgının iş hayatında yol açtığı değişimlerden ve sunduğu yeni iş yapma modellerinden bahsederek, Kovid-19'un, kendi kendine yetebilmenin önemini, yeni üretim, tüketim ve yaşam modellerini dikte ettiğini söyledi.

Önceleri bu koşullara uyum sağlamada zorlanılsa da bugün yavaş yavaş hayatın rutin akışının bir parçası haline geldiğini dile getiren Kaan, uzaktan çalışma sisteminin batıda neredeyse tamamen yerleşmeye başladığını anlattı.

Kaan, gelecekte yaşanması muhtemel tehditlere ve bu tehditlerin üretime olası olumsuz etkilerine değinerek, "Üretimi kesmeden, aksatmadan; üretimi insan doğasının bir parçası haline getirerek ve enerjiden yatırım sermayesine kadar, kendi kendine yetebilen üretim ve ticaret üsleri kurmamız gerekmektedir." dedi.

Türkiye'nin, tarım konusunda kendine yeten bir ülke statüsüne çıkaracak akıllı tarım stratejilerini hayata geçirmek zorunda olduklarının altını çizerek, bu kapsamda hayata geçirilen MÜSİAD Akıllı Tarım Kent Projesi'nden bahsetti.

Kaan, geleceğin dünyasında yatırımın dilinin, yönteminin, diplomasisinin, tanımının ve jargonunun değişmeye başladığını, artık yatırımcının parasının değerleneceği her ülkeye yatırım yapabildiğini belirterek, farklı ülkelere yatırımlar dağıtılarak riskin satın alındığı doğrudan yatırım sepetinin oluşturulduğunu bildirdi.

Bir ülkenin kaynakları ile diğer ülkenin finansörlerini buluşturarak yatırımın bir sonraki ayağını ana ülkeye doğru akıtmanın önemine değinen Kaan, "sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani geleceğin yatırım stratejisini belirlemek isteyen Türkiye, sadece kendi ülkesine yatırım çekmekle kalmayıp, aynı zamanda ülke dataları arasında eşleştirme yaparak finansör ile kaynağı bir araya getirip, bu işin ticaretini de yapabilir. Bu ajans sistemi, devlet eliyle kontrol edilebilecek bir yapı değildir, burada gönüllü ateşeler ve sermaye örgütleri devreye girecektir. Bunun dışında Türkiye; Özbekistan, Kazakistan, Mısır, Kuzey Afrika, Orta Afrika ve hatta Suriye gibi toprak ve kaynak zengini ülkelere bazal üretimini kaydırarak sanayileştirme politikasını kendi topraklarında yapabilir. Böylece katma değeri yüksek ürünlerin ve yüksek teknoloji üretimi endüstrinin, geleceği adına daha verimli kullanabilir."

"Geleceğin dünyasındaki değişimleri stratejist CEO'lar yönetecek"

Geleceğin dünyasındaki değişimleri stratejist üst yöneticilerin (CEO) yöneteceğini dile getiren Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yani şirketinin hem strateji belirleyen danışmanı, hem tüm üretim ya da çalışma süreçlerinden haberdar olan her departmanın görev ve sorumluluklarına ve yaptığı işlere haiz olan, denetimi sürekli tutan, dış alemdeki değişimlere kurumunu, hemen adapte edebilen, dış paydaşlar ile olan bağlantılarda kurumu adına inisiyatif alabilen, çok disiplinli bir eğitimden geçmiş, hukuki prosedürlerden mali tablolara kadar, her türlü yönetsel süreçlerin yanında teknik ve teknolojik değişimleri de yakından takip edecek ve bunların çalışma ve işleme sistematiğini bilecek; sözün özü tam teçhizatlı bir yönetim şefi olacak gençlere ihtiyacımız var."

Kaan, aynı zamanda dil becerisi, belagat, ikna teknikleri, toplantı ve stres yönetimi, devlet ve bürokrasi işleyişi, becerilerine sahip, insanı önceleyen, çalışanlarına yakın, empati kuran kısaca patrona iş bırakmayan genç ve zinde dimağlara ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi.

Stratejist CEO konusunda çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kaan, çünkü geleceği yönetecek liderler olmadığı sürece' geleceğin dünyasında kurulan hayallerin askıda kalacağını sözlerine ekledi.

"Farklı bakış açılarıyla gündeme taşımayı hedefliyoruz"

Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akbal, Türk gençliğinin donanım ve kalitesini yükseltmek, ülke ekonomisine, toplumun sosyo-kültürel yapısına faydalı olabilme gayesiyle Türk gençleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını söyledi.

Bu amaç uğrunda 7'ncisini gerçekleştirdikleri kongreyle dünyanın önemli girişimcilerini ve fikir önderlerini yeni neslin vizyonuyla buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Akbal, "Kongremiz, geleceğimizi, ülkemizi ve girişim ekosistemimizi çok daha güçlü bir şekilde tasarlamanın yol haritalarını geliştiriyor. Tecrübe sahibi isimleri, yeni neslin fikirleri ve bakış açıları ile bir araya getiriyor." dedi.

Akbal, UGİK'in "Yarını Bugünden Fark Et" temasına değinerek, "Üretimin, finansın, rekabetin ve işin geleceğini değerlendireceğimiz bu önemli buluşmada, içinde bulunduğumuz yeni dönemin insan odaklı değişim dinamiklerini, yenilikçi formlarını ve ekonomimize güç katacak fikirlerini farklı bakış açılarıyla gündeme taşımayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

"Ekonomimiz için katma değer oluşturacak yeni fikirleri gündeme taşıyoruz"

Akbal, yeni dünyada; ekonomik, sosyal ve çevresel sistemlerin dayanıklılığına odaklanarak, yenilenme adımlarını atmaları gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yenilenme adımları, üretimden finansa, rekabetten iş modellerine kadar tüm alanları kapsıyor. Dijitalleşme, yeni çalışma modelleri, mobilite, yapay zeka, insan odaklılık bugün yaşadığımız değişimi tetikleyen unsurlardan sadece birkaçı. Çalışma modellerinin esnekleştiği, yeni iş alanlarının ortaya çıktığı, girişimci bakış açısının her zamankinden daha fazla önem kazandığı, yeni mesleklerin oluştuğu bir çağa doğru ilerliyoruz. Geleceği şekillendireceğini ön gördüğümüz ya da ön göremediğimiz tüm iş alanlarının tohumlarını aslında bugün atıyoruz."

Akbal, kongrede; Türkiye'nin yatırım stratejisi, yeni nesil çalışma modelleri, risk sermayesi, teknoloji ekosistemi, Afrika gibi yeni yatırım ve iş fırsatları sunan pazarlar başta olmak üzere, insan odaklı değişim dinamiklerini ve Türk ekonomisi için katma değer oluşturacak yeni fikirleri gündeme taşımayı hedeflediklerini anlattı.

Gelecek dönemde refahın paylaşıldığı, şeffaf ve sürdürülebilir piyasalar kurmaları gerektiğini kaydeden Akbal, "Yakın gelecekte ekonomisi çok daha güçlü, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye için bugünden hazırlanmalıyız." diyerek sözlerini noktaladı.

Abdurrahman Kaan, Türkiye, Yatırım, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası Genç İşadamları Kongresi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Temposunu yükselten Mesut Özil, forma istedi ama bu reddedildi Temposunu yükselten Mesut Özil, forma istedi ama bu reddedildi Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı Kan donduran gerçeği tırnaklarındaki doku ele verdi! Yaşlı adamın katili, torunu çıktı Kan donduran gerçeği tırnaklarındaki doku ele verdi! Yaşlı adamın katili, torunu çıktı Türkiye'den kaçıracaktı! Havalimanında 3 bin sülükle yakalanan adama ceza yağdı Türkiye'den kaçıracaktı! Havalimanında 3 bin sülükle yakalanan adama ceza yağdı Kendilerini astronota benzeten Rizeli 4 gence Rusya'dan davet geldi Kendilerini astronota benzeten Rizeli 4 gence Rusya'dan davet geldi Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek

Son Dakika Haberleri
12:02 Salgında 1 yılı geride bırakan Türkiye'de vahim tablo! Günlük vefat sayısı 276 ile rekor seviyeye yükseldi
11:53 Erdoğan sinyali verdi, gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi! Ramazan'da tam kapanma olacak mı?
11:39 Bakan Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki koltuk gerilimine ilişkin açıklama: Uluslararası protokol kuralları uygulandı
20:20 Ekiplerin aylardır aradığı adamın cansız bedeni parçalara ayrılmış şekilde bulundu
20:01 Perşembe gününe dikkat! Meteoroloji Marmara'yı uyardı: Sıcaklıklar 10 derece azalacak
19:48 AK Parti Milletvekili Belgin Uygur kürsüde konuştuğu sırada fenalaştı
19:39 Adı 'yasak aşk' iddialarına karışan Gemlik Belediye Başkanı itiraf etti: Bu 2 yetişkinin karşılıklı yaptığı hata
19:19 Yeni kısıtlamalar mı geliyor? Erdoğan: Ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmeyi amaçlıyoruz
12:14 Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
Galatasaray'a yeni tesisler pahalıya patladı, kulübün kasasında maliyeti karşılayacak para yok Galatasaray'a yeni tesisler pahalıya patladı, kulübün kasasında maliyeti karşılayacak para yok         
12:11
Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı         
11:49
1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı 1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı         
11:15
Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi         
10:51
Türkiye'nin konuştuğu İkranur cinayetinde iddianame hazır! Katil amca ve destekçisi hala için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu İkranur cinayetinde iddianame hazır! Katil amca ve destekçisi hala için istenen ceza belli oldu         
10:15
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler         
09:56
Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik         
09:50
DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti! Suriye'de 3 yıl sonra en büyük saldırı DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti! Suriye'de 3 yıl sonra en büyük saldırı         
09:24
Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi         
08:44
Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi         
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi         
07:34
Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı         
20:38
Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor         
20:34
'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz         
17:40
Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar         
17:00
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 12:19:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Genç İşadamları Kongresi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei