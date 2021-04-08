Uluslararası Genç İşadamları Kongresi - Son Dakika

Uluslararası Genç İşadamları Kongresi

08.04.2021 16:09
Uluslararası Genç İşadamları Kongresi, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım stratejisi üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Ülkemizin uluslararası doğrudan yatırım strateji belgesini yılın ikinci çeyreğinin sonuna doğru kamuoyuna duyurma imkanı...

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım stratejisi üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Ülkemizin uluslararası doğrudan yatırım strateji belgesini yılın ikinci çeyreğinin sonuna doğru kamuoyuna duyurma imkanı bulacağımızı düşünüyorum." dedi.

Genç MÜSİAD tarafından "Yarını Bugünden Fark Et" temasıyla düzenlenen 7. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'nde (UGİK) konuşan Erdem, son yıllarda ekonomide ve teknolojide yaşanan değişimlere kayıtsız kalmadıklarını ve çalışmaları bu alanlarda yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Ekonomik kalkınma modellerini yeni gelişen teknolojilere göre sürdürülebilir, girişimci ruhu destekleyen ve özel sektör odaklı şekilde yeniden tanımladıklarını dile getiren Erdem, "Yatırım ofisi olarak bizler de kendi önceliklerimizi, ülkemizin yatırım stratejilerini yeniden ele alıyoruz. Bu stratejilerimizin merkezinde, 'ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına destek olacak ve katkı sağlayacak katma değerli yatırımların Türkiye'ye kazandırılması' var." diye konuştu.

Erdem, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak uzun zamandır Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım stratejisi üzerinde çalıştıklarını kaydederek, "Bu bir kurum stratejisi değil topyekun devlet politikası belgesi bağlamında da değerlendirebiliriz. Ülkemizin uluslararası doğrudan yatırım strateji belgesini yılın ikinci çeyreğinin sonuna doğru kamuoyuna duyurma imkanı bulacağımızı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Ofis olarak yeni teknolojileri ülkeye kazandıran, istihdamı ve ihracatı artıran, ithalatı düşüren yatırımları odaklarına aldıklarını anlatan Erdem, özellikle imalat odaklı yatırımların önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi.

"Avrupa'nın ilk yeni nesil doğuştan elektrikli SUV üreticisi olacağız"

Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ise, TOGG'un üreteceği elektrikli otomobilin fikrinin tamamen Türkiye'ye ait olduğunu belirterek, doğuştan elektrikli otomobili üretirken küresel rekabetçiliği hiçbir zaman gözden kaçırmadıklarını söyledi.

Karakaş, "Startup dünyasından gelen yeni nesil üreticiler olarak Avrupa'nın klasik olmayan, yani 100-150 yıldır otomobil üreten şirketleri arasında yer almayan, doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacağız. Bunu önemsiyoruz. Çünkü bunun pazarda bir karşılığı var." dedi.

TOGG'un ilk günden bu yana geldiği noktadan bahseden ve hedeflerini anlatan Karakaş, çok çevik hareket eden, hızlı karar alan ve disiplinli bir yapıya sahip olduklarını anlattı.

Karakaş, şu anda 400'e yakın çalışanları bulunduklarını ve gelecek hafta 411'e ulaşacaklarını belirterek, personel yapısına ilişkin bilgiler paylaştı.

SUV ile başlayacakları otomobil üretiminde 2030'a kadar 5 farklı model üretmeyi hedeflediklerini vurgulayan Karakaş, kullanıcıyı dinlemeden yapılan üretimlerin ölmeye mahkum olduğunu, kendilerinin bu alanda önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

"Hepimizin gurur duyacağı bir hikayeye imza atmak istiyoruz"

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ da 30'dan fazla kategoride 50 milyonu aşkın ürünün yer aldığı platformu ayda 200 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Hepsiburada'yı Hepsijet, Hepsifly, Hepsilojistik, Hepsipay ve Hepsiglobal gibi farklı hizmetler sunan süper uygulama platformuna dönüştürdüklerini dile getiren Emirdağ, "Amacımız da Hindistan'ın batısı ile Almanya'nın doğusu arasındaki o büyük coğrafyanın en büyük teknoloji şirketi olmak ve bunu da Türkiye'den çıkartarak hepimizin gurur duyacağı bir hikayenin altına imza atmak." dedi.

Emirdağ, Türkiye'de e-ticaretin normal perakende içerisindeki payının hızla arttığını kaydederek, "Salgının ilk 3 ayında, 3 yılda ulaşılmasını öngördüğümüz rakamlara ulaşıldığını görüyoruz. Bu nedenle bu alandaki yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz." diye konuştu.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Yatırım, Türkiye, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası Genç İşadamları Kongresi - Son Dakika Ekonomi


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