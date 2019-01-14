Uluslararası Genç Ressamlar Sergisi

Türkiye'yi tanıtmak, bu alanlarda eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek amacıyla kurulan ve 46 ülkede 56 kültür merkezi bulunan Yunus Emre Enstitüsü bu kez de resim alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin çalışmalarına destek veriyor. Londra Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde ve University of Arts London iş birliği ile Londra'da düzenlenen "Artopia" resim sergisi, dünyanın dört bir yanından Londra'ya sanat okumaya gelen 25 öğrencinin eserlerini Londralı sanatseverlerle buluşturuyor.

10 Ocak Perşembe akşamı gerçekleştirilen serginin açılışı, T.C. Londra Büyükelçiği müsteşarı Ahenk Dereli ve Londra Sanat Üniversitesi resim yüksek lisans sorumlusu Geraint Evans'ın konuşmasıyla başladı. Ardından, genç ressamlar ziyaretçilerle bir araya gelerek eserlerini tanıttı.

Sanatseverlerin 18 Ocak'a kadar ziyaret edebileceği resim sergisi, Japonya'dan Kanada'ya, İngiltere'den Pakistan'a çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerin çalışmalarının sergilendiği farklı medeniyetlerin çalışmalarını bir araya getiriyor. Dünya genelinde yılda binin üzerinde etkinlik düzenleyen Yunus Emre Enstitüsü bu yılki ilk resim sergisini Londra'da düzenliyor.

Sergi süresince yapılan etkinlikler kapsamında, UAL akademisyenleri bir de"sergi kürasyonu" üzerine bir seminer düzenliyor. 15 Ocak için planlanan seminerde UAL akademisyenleri "sergi alanının düzenlenmesi ve planlanması" ile ilgili öğrencilerle tecrübelerini paylaşacak.