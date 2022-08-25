Uluslararası Genç Yazarlar Akademisi kapanış programı Maltepe'de gerçekleşti - Son Dakika
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Uluslararası Genç Yazarlar Akademisi kapanış programı Maltepe'de gerçekleşti

25.08.2022 00:04

- Uluslararası Genç Yazarlar Akademisi kapanış programı Maltepe'de gerçekleşti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, "Türkçe düşün, düşle, yaz" mottosuyla, Uluslararası Genç Yazarlar Akademisi düzenledi.

- Uluslararası Genç Yazarlar Akademisi kapanış programı Maltepe'de gerçekleşti

İSTANBUL - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, "Türkçe düşün, düşle, yaz" mottosuyla, Uluslararası Genç Yazarlar Akademisi düzenledi. Akademiye katılan katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Programa, Prof.Dr. Nabi Avcı, YTB Başkanı Abdullah Eren katıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, "Türkçe düşün, düşle, yaz" mottosuyla 18-25 Ağustos tarihleri arasında Maltepe'de Uluslararası Genç Yazarlar Akademisi düzenledi. İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan, Azerbaycan ve Afganistan'dan gelen 65 genç yazar ve yazar adayının bir araya geldiği akademide, sürdürülebilir okur-yazarlığa dair çeşitli dersler verildi. Türk edebiyatının öykü, deneme, roman ve şiir gibi temel türlerine dair teorik ve pratik derslerden oluşan akademi yazar adaylarına, Türk diasporanın genç kalemleriyle tanışma ve onlardan ilk eserlerine dair tecrübelerini dinleme imkanı da sunmakta. Akademinin kapanış törenine, Prof.Dr. Nabi Avcı ve YTB Başkanı Abdullah Eren de katıldı. Prof.Dr. Nabi Avcı'nın verdiği eğitimden sonra akademiye katılan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

YTB(Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) Başkanı Abdullah Eren,"Uluslararası Genç Yazarlar Akademisi programı yedi gün boyunca 25 eğitimcinin, şairin, yazarın, edebiyatçının, akademisyenin ve sinemacının 12 ülkeden gelen gençle, Türkçe düşünen, Türkçe düşleyen, Türkçe yazan ve Türkçe eserler üreten gençlerle bir araya gelmesiyle oluşan bir akademi programıydı. Biz daha önce Avrupa'daki Türklerle üç defa yazarlık akademisi yaptık. Balkanlar'daki soydaşlarımızı iki defa yazarak akademisi yaptık ve şu an bu iki grubu Uluslarası Genç Yazarlar Akademisi'nde İstanbul'da bir araya getirdik. Avrupalı Türk edebiyatının diaspora edebiyatının gelişmesi ve ortaya çıkması için yapılan bu çalışmayı çok önemsiyorum ve çok iyi eğitimcilerimiz buradaydı. Bu arkadaşlarımız çift dilli arkadaşlar. Bu arkadaşlar içerişinde şiir kitabı olan, öykü kitabı olan, denemeleri olan arkadaşlar var. dolayısıyla onları Balkanlarda kendileri gibi Türkçe yazan arkadaşlarla bir araya getirmek istedik. Yazarlarımız var, henüz daha yazarlık aşamasında olanlar var, tecrübeli kalemlerimiz var. Dolayısıyla çok güzel bir program oldu. Bugün de kapanışındayız birazdan sertifikalarını takdim edeceğiz."şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Abdullah Eren, Nabi Avcı, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Genç Yazarlar Akademisi kapanış programı Maltepe'de gerçekleşti - Son Dakika

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