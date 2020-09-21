Uluslararası Girişimciler Çevrimiçi Forumu Bakü'de düzenleniyor - Son Dakika

Uluslararası Girişimciler Çevrimiçi Forumu Bakü'de düzenleniyor

22-23 Eylül 2020 tarihlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı desteğiyle, "SA Consulting" tarafından "I. Uluslararası Girişimciler Çevrimiçi Forumu- Bakü 2020" düzenlenecek.

Uluslararası Girişimciler Çevrimiçi Forumu Bakü'de düzenleniyor, System.String[]

22-23 Eylül 2020 tarihlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı desteğiyle, "SA Consulting" tarafından "I. Uluslararası Girişimciler Çevrimiçi Forumu- Bakü 2020" düzenlenecek.

Foruma Azerbaycan, Finlandiya, İspanya, İtalya, Pakistan, Tayland gibi ülkelerle beraber Türkiye'den de Forbes'in "30 altı 30" listesinde yer alan iş insanları ve alanında uzman konuşmacılar katılacak. İlki bu sene gerçekleştirilecek çevrimiçi forumda COVID-19 pandemisi koşullarında ve post-pandemi döneminde girişimcilerin motive edilmesi ve uluslararası deneyimlerin paylaşılması hedeflenmekte.

Girişimci düşünce tarzının teşvik edilmesi, özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik faaliyetlerine ilginin arttırılması, sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösteren ve girişimciliğe yeni başlayan gençlerin motive edilmesi, mevcut girişimcilerin pandemi sırasında karşılaştıkları zorlukların tartışılması forumun ana konuları arasındadır. Çevrimiçi forum çerçevesinde mevcut pandemi koşullarında faaliyetlerini devam ettiren girişimcilerin başarı hikayeleri paylaşılacak, farklı ülkelerden katılacak konuşmacılar aracılığıyla uluslararası deneyim kazanılacaktır.

Forum organizasyonun paydaş kuruluşu olan EkoAvrasya'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren'in de konuşmacı olarak katılacağı forumda, COVID-19 pandemisi sürecindeki genel durumu, ekonomiye etkilerini; girişimcilerin pandemi başlangıcıyla süregelen, yeni normal dönemde ve pandemi sonrası dönemde nasıl bir yol haritası çizmelerinin gerekliliği hususunda bilgi paylaşımı sağlayacak.


Azerbaycan, Forbes, Eylül, Bakü, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 23:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Uluslararası Girişimciler Çevrimiçi Forumu Bakü'de düzenleniyor - Son Dakika Dünya

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