"Uluslararası Girişimcilik Merkezi İstanbul" projesini hayata geçiriyor - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) "Uluslararası Girişimcilik Merkezi İstanbul" projesini hayata geçiriyor. Beykent Üniversitesi'nin İSTKA desteğiyle yürüttüğü proje ile uluslararası girişimcilerin Türkiye'de pazara kolay girişleri için alt yapı, metodoloji, danışmanlık ve mentorlük hizmetleri sağlanacak.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteklediği "Uluslararası Girişimcilik Merkezi İstanbul" projesinin çalışmalarına başlandı. Beykent Üniversitesi'nin yürüttüğü proje ile Levent'te Uluslararası İstanbul Girişimcilik Merkezi kurulacak. Girişimciler, ofis tahsisinden yasal adres sağlanmasına; eğitim ve mentorluk hizmetlerinden iş geliştirme, networking vb. faaliyetlerine kadar bütün süreçlerde destek alabilecek.

Proje kapsamında Türkiye'de iş yapma, yatırım alma, yatırım yapma gibi konularda bilgi ve içerik üretici bir Ajans da kurulacak. İstanbul'un potansiyelini tanıtacak Türkçe, İngilizce, Arapça dijital içerikler geliştirilecek. Projeden, Türkiye'de ikamet eden ve inovasyon tabanlı iş yapma kapasitesine sahip uluslararası girişimciler ve girişimci adayları, öğrenciler, İstanbul'daki girişimcilere yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar, yatırım grupları, melek yatırım ağları, girişim sermayesi fonları faydalanacak. Proje kapsamında yurt dışından online katılımlara açık bir Girişim Hızlandırma Programı, Girişimci - Yatırımcı Eşleştirme Programı, eğitimler, söyleşiler ve Uluslararası İstanbul Girişimcilik Zirvesi de gerçekleştirilecek. Proje süresince 10 farklı uluslararası işbirliği geliştirilmesi, 100 yeni uluslararası girişimin İstanbul'da kurulması hedefleniyor. Projeye; Üsküdar Belediyesi, Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş., Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Küçükçekmece Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi TGB Yönetim A.Ş., İTO Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı, Synergia Levent Ofis Hizmetleri, Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği, Ukrayna Romanya Kırım Sanayici İş İnsanları Derneği de (TURKSİD) katkı sunuyor.

İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, "Girişimcilik yarattığı istihdam, üretkenlik ve büyümeye olan katkısı ile kalkınmanın itici gücü durumunda. İSTKA olarak bu bilinçle İstanbul'da yerli ve yabancı tüm girişimciler için girişimci dostu bir iklim yaratmaya gayret gösteriyoruz. Girişimcilerin iş yapmaları için gerekli imkanları sağlamaya, önlerindeki engelleri kaldırmaya yönelik destek mekanizmalarımızı çalıştırıyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de girişimlerin en çok yatırım aldığı yıl oldu. Bu yükseliş bu yıl da artan bir ivmeyle devam ediyor. Global ölçekte başarılı girişimlerin ortaya çıkış hikayelerine baktığımızda şirketlerin artık nerede kurulduklarının bir önemi kalmadığını görüyoruz. Teknolojik dönüşüm ile birlikte girişimciler uluslararası pazarı keşfetti. Hedef pazara artık mobil cihazlar ve internet sayesinde her yerden ulaşılabiliyor. Dolayısıyla küçük girişimler dahi küresel arenayı hayal ederek yola çıkıyor. Teknoloji girişimcilerinin ihtiyacını karşılayacak birçok fırsata ev sahipliği yapan İstanbul, 2021 yılında yatırım adedi olarak Londra, Berlin ve Paris'ten sonra en çok yatırım yapılan Avrupa'daki 4. şehir oldu. İSTKA olarak bu projeyi uluslararası girişimcilerin ve yatırımcıların İstanbul ekosistemine girişlerini kolaylaştırmak ve İstanbul'un uluslararası bir Girişimcilik Merkezi olarak marka değerine katkı sağlamak için desteklemiş bulunuyoruz." Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman "Uluslararası Girişimcilik Merkezi: İstanbul" Projesi kapsamında İstanbul'un öncelikle bölgesel ardından küresel ölçekte bir girişimcilik merkezi olarak hak ettiği yere gelmesi için altyapı (girişim merkezleri, kuluçka ve hızlandırıcılar, co-working alanları, teknokentler vb.), içerik sağlayıcılar (eğitim, danışmanlık, mentörlük hizmeti verenler), aktörler (üniversiteler, yerel yönetimler, her ölçekten yatırımcılar, girişimciler, mentörler, danışmanlar, yöneticiler, vb.) bir araya gelerek bir program çerçevesinde sürdürülebilir bir programla çalışacaklardır. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde kurulmuş girişimcilik merkezleri Uluslararası girişimcilerin kullanımına açılacak, çok dilli (İngilizce, Arapça, Farsça vb.) programlar uygulanacak, Türkiye merkezli girişimcilik ile ilgili yasal mevzuat çerçevesinde yol gösterici rehberlik araçları (video, basılı materyaller, web siteleri) ve danışmanlıklar (business services), mentörlükler ve kolaylaştırıcı mekanizmalar geliştirilecek Uluslararası İstanbul İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi düzenlenecek ve İstanbul'un Uluslararası bir girişimcilik merkezi olarak marka değerinin artırılması için çok dilli yayın yapan içerik üreticisi bir tanıtım birimi kurulacaktır. Ayrıca Türkiye'de yaşayan yabancıların (uluslararası öğrenciler, expat'lar, göçmenler, sığınmacılar, mülteciler) yasal mevzuat çerçevesinde girişimcilik ekosistemi içine daha rahat entegrasyonu da sağlanmış olacaktır. Halihazırda ülkemizde ikamet eden milyonlarca kişilik yabancı topluluğun içinde teknoloji ve inovasyon tabanlı girişimciliğe adım atabilecek olan nitelikli kişilerin teşhis ve ekosisteme kazandırılmaları sağlanacaktır. Proje henüz 3. ayını doldurmamışken 50'nin üzerinde uluslararası girişimciyi İstanbul'a kazandırmıştır. Bu açıdan bakıldığında doğru bir damarın yakalandığı anlaşılmaktadır. Beykent Üniversitesi olarak diğer paydaşlarımızla birlikte böyle bir projeye öncülük etmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.