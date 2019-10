Uluslararası GİSBİR Boat Show Tuzla Fuarı için geri sayım

5 Ekim'de 4.kez Viaport Marina'da kapılarını açacak olan Gisbir Boat Show Tuzla, Dünya ve Türkiye lansmanı yapacak tekne firmalarının yanı sıra, 600 Milyon TL'lik satış hedefi bulunan 200'ün üzerinde her zevke ve bütçeye uygun teknelerin sergilenmesine de ev sahipliği yapacak. Bu yıl 15 bini yabancı olmak üzere 60 bine yakın ziyaretçinin beklendiği fuar, denizcilik sektörünün deniz üzerindeki en büyük buluşması olarak nitelendiriliyor.

Gemi İnşa Sanayicileri Birliği GİSBİR'in Ana Sponsor olarak destek verdiği Uluslar arası GİSBİR Boat Show Tuzla, 5 Ekim'de Viaport Marina'da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Boyları 5 Metre ile 50 Metre arasında değişen ve toplam değeri 600 Milyon TL'yi bulan 200'ün üzerinde tekne, yeni sahiplerini bulmak için GİSBİR Boat Show Tuzla'da görücüye çıkacak.

Her bütçeye uygun tekne sergilenecek!

Ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve sürat tekneleri, denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluşacağı GİSBİR Boat Show Tuzla'da, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik tekneler de yer alacak. Ödüllü tasarımların yanı sıra Türkiye'de ilk kez sergilenecek "Lansman Tekneler" de GİSBİR Boat Show Tuzla'da ..

Ziyaretçilerin beğendikleri tekneleri test edebileceği, test sürüşü yapabileceği GİSBİR Boat Show Tuzla'da, fiyatları 60 bin TL ile 25 milyon TL arasında değişen 200'ün üzerinde tekne sergilenecek.

GİSBİR Boat Show Tuzla Deniz Fuarı Etkinliklerle Dolu Dolu…

05 Ekim Cumartesi akşamı Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü'nde Gentleman Dergisi ile birlikte gerçekleştirilecek olan "GİSBİR Yacht Parade" gecesinde Dünya ve Türkiye lansmanı fuar teknelerinin yapacağı geçit töreni ile seçkin misafirlere keyifli bir gece sunacaklar.

D Marin Türkiye Operasyon Direktörü Onur UGAN Türkiye'de marinacılığın gelişimi, yurt içi ve yurtdışı marinaların farkları, marinalarda çevre uygulamaları konusunu ele alacak.

Mavi Vatan çerçevesinde, Türkiye'de Denizciliğin gelişmesi adına yapılması gerekenlerin konuşulacağı, Edhem DİRVANA ve Cenk TEKKAYA moderatörlüğündeki panelde Amiral Cem GÜRDENİZ deniz severlerle buluşacak.

Nissan Sailing Team'in oluşum sürecini ve zaferlerle dolu başarı öyküsünü paylaşmak üzere Nissan Hindistan Başkanı Sinan ÖZKÖK, GİSBİR Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'nda olacak.

GİSBİR Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'nda beğendiğiniz tekneyi test etmenin yanı sıra, bu yıl gerçekleştirilecek birbirinden çeşitli seminerler, kitap imza günleri, çeşitli paneller ve workshoplar ile fuar ziyaretçilerini farklı deneyimler bekliyor.

Fuar alanında ayrılan özel etkinlik alanın da çocukları da unutmayan GİSBİR Boat Show Tuzla, etkinlik havuzunda minik denizcilere yelken eğitimleri vererek, yelken sporunun keyfini yaşatacak.

Deniz Yatçılık , Absolute 72 Fly ' ı fuarda sergiliyor. Absolute 72 Fly şık çizgisi ve zerafeti ile olağanüstü bir görsel ziyafet sunuyor.

Deniz Yatçılık, Absolute Yachts'ın İtalyan kalitesi ve zerafetini en iyi şekilde yansıtan 72 Fly modeli Sergio Maggi'nin imzasını taşıyor. 21.47 metre uzunluğundaki motoryat konforlu, sade ve sportif tasarıma sahip. Ferah havuzluk alanı, geniş bir salon, kapalı mutfak, 4 kabin, 4 banyo ve 1 kaptan kabini bulunan model geniş güneşlenme alanlarıyla dikkati çekiyor. Flybridge alanı kişiye göre tasarlanabiliyor. Modelin geniş gövde camları hem ferah bir atmosfer yaratıyor hem de deniz ile iç içe olmaya imkan tanıyor. Absolute 72 Fly denize duyulan aşkın en yaratıcı anlatımlarından biri olarak görenleri kendine hayran bırakıyor.

Top Leisure; Sun Odyssey 410 modelinin Türkiye lansmanını GİSBİR Boat Show'da yapıyor!

Top Leisure firması, 2018'de yılın teknesi seçilen Sun Odyssey 440 ve yılın teknesine aday gösterilmiş Sun Odyssey 490 modellerinin devamı olan Sun Odyssey 410 modelinin Türkiye lansmanını GİSBİR Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'nda yapmaya hazırlanıyor. Jeanneau Yachts serisinden ödünç aldığı fikirler ve ferahlık ön planda tutularak uyarlanan tekne, güverte ve iç mekanda aranan tüm konforu alıcısına sunuyor. Performans olarak da oldukça güçlü olan Sun Odyssey 410, ziyaretçilerini bekliyor.

Fountaine Pajot Motor Yacht, MY 44 katamaran fuarın bir diğer gözdesi!

Turmarin, Fountaine Pajot Motor Yacht, MY 44 katamaran modelinin Türkiye lansmanını GİSBİR Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'nda yapmaya hazırlanıyor. MY 44 gövdenin getirdiği tüm avantajları bütünüyle yansıtması, konforlu ve güvenli seyir performansı, 40% a varan düşük yakıt tüketimi ile dikkat çekici, 50 feet bir monohull gibi geniş ve ferah yaşam alanlarının olduğu ve bu tekneye özel geniş flybridge, panoramik salon camları ve master kabine bağımsız geçiş gibi bir çok özelliği bünyesinde bulunduran MY 44, deniz severlere 9 gün boyunca Viaport Marina, Tuzla'da ev sahipliği yapacak.

Tezmarin firması, Monte Carlo Yachts 70' in Türkiye Lansmanını GİSBİR Boat Show Tuzla' da yapıyor.

Monte Carlo 70, diğer MCY koleksiyonundaki modeller de olduğu gibi lüks ve göz alıcı ayrıntılara sahip. MCY 70'in en dikkat çekici özelliği baş güverteye gömülen Portekiz güvertesi. Gövde yapısı, yüksek bordaları ve eski tip yuvarlak lumbozları retro tutkunlarının aklını başından alacak nitelikte. Teknenin en keyifli alanı ise kıç havuzluğun üzerine uzanarak daha da genişletilen üst güverte.

Gena Yacht,Bavaria Nautitech Open 46 ile GİSBİR Boat Show Tuzla' da!

Gena Yacht, birçok tekne modeli ile GİSBİR Boat Show Tuzla' da yerini aldı. Sergilenecek tekneler arasında olan Bavaria Nautitech Open 46 denizde seyahat etmeyi tutku edinmiş insanlar için tasarlandı. 13.79 m gövde boyuna sahip teknede yüksek performanslı yelken seyri gerçekleştirirken; lüks ve konfordan da asla ödün vermiyorsunuz. Kendi sınıfındaki en geniş dış yaşam alanına sahip teknenin genişliği ise 7,54 m.

Aynı zamanda Flybridge'li modeli de bulunan Bavaria Nautitech 46'nın Open versiyonunda, iskele ve sancakta bulunan dümen istasyonları, yelken seyrindeyken optimum görüş açısı sunarak, seyir sırasında denize tümüyle hakim olmanızı sağlıyor. FLY Bridge versiyonunda ise tekne yönetimini tamamen Fly'dan gerçekleştirebiliyorsunuz.