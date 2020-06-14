Uluslararası Göç Filmleri Festivali başladı (2) - Son Dakika

Uluslararası Göç Filmleri Festivali başladı (2)

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali (UGFF) başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali (UGFF) başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin açılışı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Açılış etkinliği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmalarıyla başladı.

Gaziantep'te düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen, dünyanın en geniş kapsamlı tematik film festivalinin Onursal Başkanı F. Murray Abraham da açılışa ABD'den katıldı.

"Göçmenler, ülkeleri bakış açıları, kültürleri, yemekleri ve hayat tarzlarıyla zenginleştiriyor"

Abraham, 2020'nin bir yandan zorlu, bir yandan öğretici bir yıl olduğunu belirterek, "Hayattaki küçük şeyleri takdir etmeye başladık. Evlerimizi, ailelerimizi, doğayı... Korkuyu, ekonomik güvensizliği, rahatsızlığı ve olumsuzluğu deneyimledik. Ama insanlık olarak her zamankinden daha güçlü şekilde sağ çıktık. Birleşmiş Milletler savaş, iç çatışmalar ve infazlar sebebiyle son birkaç yıl içinde 70 milyondan fazla insanın zorunlu olarak yer değiştirdiğini bildirdi. Bu film festivalinde bu insanların hikayelerini izleyeceksiniz." dedi.

Filmlerde çok sert gerçekleri anlatan ama aynı zamanda ilham veren ve heyecanlandıran hikayelerin olduğuna işaret eden Abraham, göçmenlerin konuk edildikleri ülkeleri, bakış açıları, kültürleri, yemekleri ve hayat tarzlarıyla zenginleştirdiğini söyledi.

"Göç Filmleri Festivalinin bir parçası olmak benim için önemli"

Festival kapsamında "Onur Ödülü"ne layık görülen ABD'li oyuncu Danny Glover de aldığı ödülü "olağanüstü" şeklinde tarif etti.

Aynı zamanda festivalin jüri üyelerinden olan sanatçı, "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın dengesini bozan Kovid-19 salgını var. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en fazla sayıda göçmen ve yerinden edilmiş insan nüfusuyla karşı karşıyayız. Öncelikle bunun farkında olmak çok önemli. Bu yüzden Göç Filmleri Festivalinin bir parçası olmak benim için önemli." dedi.

Farklı ülkelerden sanatçılar türkü seslendirdi

"Sınırsız İyilik Ödülü" verilen Gamze Özçelik ise şunları kaydetti:

"Öncelikle böyle durumlarda çok mahçup olduğumu bilmenizi isterim. Çünkü zaten en büyük ödülü Allah bu yola girmeyi nasip ederek verdi. Ne kadar şükretsem az. Bizim için en büyük mutluluk yeryüzünde bir canın gülümsemesine vesile olabilmektir. Sizin bu ödülünüzü de her gördüğümüzde, inşallah o arşınladığımız yolları, o başını okşadığımız yetimleri, belki susuz bir canın su bulmasına vesile olmamızı ya da bir dört duvar arasında hanesi olmasına, sevgi ve şefkat bulmasına vesile olmamızı hatırlayacağız."

Sunumunu Fadik Sevin Atasoy ve Toprak Sergen'in gerçekleştirdiği programda "Uluslararası Uzun Metraj", "UNICEF Uluslararası Kısa Film" ve "Aynı Gemi Kısa Film" kategorinin jürileri ve yarışacak filmleri de tanıtıldı.

20'den fazla sanatçı, dijital olarak bir araya geldi

Musa Göçmen, Ara Dinkjian, Bilgin Canaz ve Tomoko Sato'nun performanslarına yer verilen programda ayrıca farklı ülkelerden 20'den fazla sanatçı, dijital olarak bir araya geldi ve "Gaziantep Yolunda" türküsünü özel enstrümanlarla seslendirdi.

Matt Dillon, Stefania Casini, Michel Franco ve Danis Tanovic festivalde

Masterclass etkinlikleri, uzman isimlerle atölyeler, sinema profesyonelleri ve sektörel konuklarla, panellerle devam edecek festival, 21 Haziran'da düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.

Festivalde sinemaseverlere Matt Dillon ve Stefania Casini ile sohbet etme fırsatı sunulurken, Michel Franco ve Danis Tanovic gibi tecrübeli sinemacılar, deneyimlerini aktaracak ve hazırlanan özel sergiler 360 derece olarak izlenebilecek.

Farklı sanatçıların konserler vereceği festival kapsamında "Uluslararası Uzun Metraj" film yarışmasında 20 bin, "UNICEF Uluslararası Kısa Film" yarışmasında 5 bin ve "Aynı Gemi Kısa Film" yarışmasında 1000 Avro ödül verilecek.

Festival takipçilerine de ödül var

Festivalde, sinemaseverlerin oylarıyla bir "İzleyici Ödülü" verilmesi planlanırken, festival takipçileri için düzenlenecek yarışmada da 10 bin lira takdim edilecek.

Başkanlığını yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği "Uluslararası Uzun Metraj" yarışmasının jürisinde Danny Glover, Emir Hadzihafizbegovic, Joan Chen, Lone Scherfig, Sandy Powell ve Seyyid Şahap Hüseyni yer alıyor.

Yarışmada "Sama İçin (For Sama)", "Gece Yolcusu (Midnight Traveler)", "Omar ve Biz (Omar And Us)", "Kızım Gibi Kokuyorsun (Scent Of My Daughter)", "Oskar & Lilli", "Oğlum Gibi (Just Like My Son)", "Rafael" ve "The Merger/ Extra Time" filmleri yarışıyor.

Çevrim içi olarak 45 filmin ücretsiz olarak gösterileceği festivalde, sinemaseverlerin filmleri izlemek için www.festivalscope.com sitesine üye olması ve sınırlı sayıda gösterim için rezervasyon yaptırması gerekiyor.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali başladı (2)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 10:38 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Göç Filmleri Festivali başladı (2) - Son Dakika

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