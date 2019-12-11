Uluslararası Göç Filmleri Festivali başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Uluslararası Göç Filmleri Festivali başlıyor - Son Dakika Magazin

Uluslararası Göç Filmleri Festivali başlıyor

6 saat önce

Festival 14 Aralık'ta Institut Français Ankara'da, 16 Aralık'ta Institut Français İzmir'de ve 17 Aralık'ta Institut Français İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali başlıyor, System.String[]

Festival 14 Aralık'ta Institut Français Ankara'da, 16 Aralık'ta Institut Français İzmir'de ve 17 Aralık'ta Institut Français İstanbul'da gerçekleştirilecek.


Festival dolayısıyla Institut français Ankara salonunda sergilenecek "Resilient Communities" adlı göç konulu fotoğraf sergisinin açılışı 13 Aralık'ta IOM Türkiye Şefi Lado Gvilava tarafından yapılacak.


IOM tarafından dünya çapında ortak bir takvimde gerçekleştirilen Uluslararası Göç Filmleri Festivali, göçe dair umutları, zorlukları ve göçmenlerin yeni yaşam alanlarına sağladıkları özgün katkıları anlatan filmleri ve belgeselleri seyirciyle buluşturuyor. İngilizce ve Türkçe altyazılı filmlere giriş ücretsiz olacak.

Ankara, Aralık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:29 
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