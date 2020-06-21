Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde En İyi Uzun Metraj Film Ödülü'nü Waad Al-Kateab, Edward... - Son Dakika

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde En İyi Uzun Metraj Film Ödülü'nü Waad Al-Kateab, Edward...
Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde En İyi Uzun Metraj Film Ödülü'nü Waad Al-Kateab, Edward Watts'ın yönettiği "Sama İçin" adlı film kazandı.
Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde En İyi Uzun Metraj Film Ödülü'nü Waad Al-Kateab, Edward Watts'ın yönettiği "Sama İçin" adlı film kazandı
Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 08:51 Kaynak: AA
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