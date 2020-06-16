Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Live Talk" söyleşilerinin konuğu Kızılay Yapım Sorumlusu Fatih İşçi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivalin Instagram hesabı üzerinden yayınlanan "Kızılay Filmleri" başlıklı etkinliğin moderatörlüğünü Rıza Oylum üstlendi.

İşçi, festivalde "Kısa Göç İzlenimleri" kategorisi altında Kızılayın yapımlarına destek verdiği "Üç Kadın", "Samir'in Rüyası" ve "Mutfak" filmlerinin yer aldığını aktararak, "İnsan ızdırabının yaşandığı pek çok ülkede çalışmalar yaptığımız için hem o bölgelerdeki çalışmalarımızı görüntüledik hem de bir anlamda insan hikayelerine odaklandık." dedi.

Fatih İşçi, üç film hakkında da bilgilendirmede bulunurken, filmlerin yapım aşamasında yaşadıkları zorluklar ve karakterlerin hikayeleri hakkında detayları anlattı.

Yolun kendisi için önemli bir metafor olduğuna değinen İşçi, "Yol, öğretir, büyütür ve olgunlaştırır. Yoldayken ne çıktığınız noktadasınızdır ne de vardığını noktada. Aslında yolda olmak kendi başına bir hedeftir. Ben yola çıkıyorum dediğinizde neyle karşılaşacağınızı bilmeden bir maceraya atılmış oluyorsunuz. Konforlu hayatlar içerisinden ayrışan bir duruma sokuyorsunuz kendinizi. Konforlu hayattan sıyrılmak çoğu zaman kolay olmaz." açıklamasında bulundu.

" Afrika'da her gece açlıktan bir çocuğu yitiriyoruz"

Film gösterimlerinden sonra "Böyle şeyler var mıymış?" şeklinde tepkiler aldığını belirten İşçi, şunları anlattı:

"Biz konformist hayatlarımızda bunu çok hissedemiyoruz ama Afrika'da her gece açlıktan bir çocuğu yitiriyoruz. Bu inanılmaz bir gerçek. Bununla ilgili insan ister istemez sorumlu tutuyor kendisini. Dünyanın öbür bir ucunda olan şeyi bile artık kolaylıkla görebiliyor, erişebiliyoruz. İnsan ızdırabıyla ilgili çok fazla hikaye var ve biz enerjimiz yettikçe bunları insanlara aktarmak istiyoruz."

İşçi, Kızılay'ın faaliyetlerine katkı sunmak isteyen gençlere tavsiyeleri olduğunu ifade ederek, "Özellikle Kızılay olarak çok güzel bir yapımız aktif durumda çalışmalarına devam ediyor. Genç Kızılay ve gönüllülük müdürlüğümüzde genç arkadaşlarımız bütün projelerimizde yer alabiliyorlar. Mesela şu an bildiğiniz gibi Bingöl'de deprem sonrası yardım faaliyetleri devam ediyor. Ekiplerimiz orada çalışmalar yapıyorlar. Ama aynı zamanda pek çok gönüllü arkadaşımız orada çalışmalar yürütüyorlar. İnternet sitesinden başvurularını yapıp alanda gönüllü olarak arkadaşlarımız bize katılabilirler. Yapabilecek bir şeyleri olan herkesin desteğine ihtiyacımız var ve her zaman kapımız açık." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığına, festival komitesine ve emeği geçen herkese teşekkür eden İşçi, "Böyle festivallerin devamının gelmesi, sürekliliğinin olması hatta çeşitlenerek artması beklentisi içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.