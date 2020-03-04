Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne geri sayım - Son Dakika
Son Dakika Magazin Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne geri sayım - Son Dakika Magazin

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne geri sayım

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilecek festivalde, 50'nin üzerinde filmin gösterimi yapılacak.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne geri sayım, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilecek festivalde, 50'nin üzerinde filmin gösterimi yapılacak.


Sinema dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından ve konuyla ilgili akademisyenlerden yerli ve yabancı 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırlamayı planlayan festival, sinema üzerinden göç ve göçmen meselesi hakkında farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Festival kapsamında ayrıca "göç" ve "medeniyet" temalı filmler olmak üzere iki kategoride yarışma düzenlenecek. "Uluslararası Uzun Metraj" ve "Uluslararası Kısa Metraj" yarışmaları sonunda üç ayrı ödül verilecek.


Mültecilerin adaptasyon süreçlerini ele alan filmlerin yer alacağı festivalde, panellerin yanı sıra konserler ve çalıştaylar da düzenlenecek.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:57 
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