Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin uzun metraj yarışma filmleri açıklandı - Son Dakika

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin uzun metraj yarışma filmleri açıklandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin (UGFF) uzun metraj kategorisinde yarışacak filmler belli oldu.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin uzun metraj yarışma filmleri açıklandı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin (UGFF) uzun metraj kategorisinde yarışacak filmler belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivalin "Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması"nda 8 film mücadele edecek.

Dünyada ve Türkiye'de son 5 yılda önemli festivallerde ödüle layık görülmüş filmler, Nuri Bilge Ceylan'ın başkanlığında toplanacak jürinin karşısına çıkacak.

En iyi film ve senaryolar, 21 Haziran'da Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin kapanış ve ödül töreninde belli olacak.

Oscar adayı "Sama İçin" UGFF'de

BAFTA, Cannes ve İngiliz Bağımsız Film Ödülleri'nden "En İyi Belgesel" ödülleriyle dönmüş "For Sama/Sama İçin" filmi, göç temalı en büyük film festivalinde yarışacak yapımlar arasında yer alıyor.

Suriyeli Waad Al Kateab ve İngiliz Edward Watts'ın yönettiği belgesel, Suriye'de yaşanan iç savaşı genç bir annenin gözünden çarpıcı bir dille aktarıyor.

Cep telefonuyla çekilen gerçek bir hikaye

Afgan yönetmen Hassan Fazili'nin gerçek hayat hikayesini konu alan, Sundance ve Berlin Film Festivali gibi birçok festivalden ödülle dönen "Midnight Traveler/Gece Yolcusu", 2015'te çektiği film yüzünden Taliban'ın başına ödül koyduğu Hassan Fazili'nin karısı ve iki kızıyla ülkeden kaçmak zorunda kalmasını ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyor.

Ödüllü iki Türk yapımı da yarışıyor

Varşova Film Festivali başta olmak üzere çok sayıda festivalden ödülle dönen yönetmen Maryna Er Gorbach ve eşi Mehmet Bahadır Er'in birlikte yönettiği "Omar And Us/ Omar ve Biz" de yarışacak filmler arasında bulunuyor.

Menderes Samancılar ile Cem Bender'in başrolleri paylaştığı ve Türkiye'de geçici göçmen olarak yaşayan oyuncuların da yer aldığı film, Türkiye- Yunanistan sınırında yaşayan emekli bir komutanın, aynı apartmanda yaşadığı komşusunun hayatını kurtaran iki göçmeni evinde misafir etmeye başlamasının ardından önyargılarıyla yüzleşmesini anlatıyor.

Yarışacak bir diğer Türk yapımı olan ve Doğu Avrupa, Londra, Milan Uluslararası Film Festivalleri'nden ödülle dönen "Kızım Gibi Kokuyorsun/Scent Of My Daughter" filminin yönetmenliğini Olgun Özdemir üstleniyor.

Film, tüm aile fertlerini Nice'teki DEAŞ saldırısında kaybeden "Beatrice", kendisiyle aynı acıyı yaşayarak yakınlarını kaybeden Suriyeli "Hevi" ve ülkesine tatile gelmiş gurbetçi İbrahim'in, duygusal ve etkileyici yol hikayesini anlatıyor.

İranlı ve İtalyan yönetmenlerden çarpıcı mülteci hikayeleri

İran devrimi sırasında ailesiyle birlikte Avusturya'ya giden İranlı yönetmen Arash T. Riahi'nin imzasını taşıyan "Oskar&Lilli" filmi, Avusturya'dan anneleriyle birlikte sınır dışı edilmek istenen Çeçen mülteci çocuklar Oskar ve Lilli'nin acı dolu deneyimlerini gözler önüne seriyor.

İtalyan yönetmen Costanza Quatriglio'nun yönettiği "Oğlum Gibi/Just Like My Son" ise Afganistan'daki Taliban zulmünden kaçıp Avrupa'da yaşayan iki kardeşin hikayesine ayna tutuyor.

- Seçkide 2 Hollandalı yönetmen yer alıyor

Hollandalı yönetmen Ben Sombogaart'in gerçek olaylardan esinlendiği "Rafael", Arap baharı yüzünden kaçtığı Hollanda'da kalabilmek için bir kuaförle evlenen Tunuslu Nazir'in sürükleyici hikayesini seyirciyle buluşturuyor.

Bir diğer Hollandalı yönetmen Mark Grentell'in imzasını taşıyan "The Merger/Extra Time" da hem mültecilere yeni bir hayat sağlamak hem de takımı kurtarmak için onları takıma alan eski bir profesyonel futbolcunun yaşadıklarını konu ediniyor.

Yönetmen, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 02:13 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin uzun metraj yarışma filmleri açıklandı - Son Dakika

Son Dakika

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